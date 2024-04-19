Лавров прояснил ситуацию в отношениях России с Арменией

Лавров: Армения является союзником России

19 апреля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров сообщил, что действия США по отрыву Армении от РФ наглые и беспардонные Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Армения продолжают оставаться союзниками. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы все-таки с Арменией союзники. Мы по-прежнему считаем нас союзниками», — заявил Лавров в беседе с журналистами, трансляция его выступления идет на радиостанции Sputnik. Он подчеркнул не только юридические аспекты союзничества между двумя государствами, но и практическую важность взаимодействия для обеспечения безопасности и экономического прогресса Армении. По его словам, действия США по отрыву Армении от РФ являются наглыми и беспардонными. Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Армения считает США и Европу ключевыми партнерами. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что страна не собирается вступать в блок НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Армения продолжают оставаться союзниками. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы все-таки с Арменией союзники. Мы по-прежнему считаем нас союзниками», — заявил Лавров в беседе с журналистами, трансляция его выступления идет на радиостанции Sputnik. Он подчеркнул не только юридические аспекты союзничества между двумя государствами, но и практическую важность взаимодействия для обеспечения безопасности и экономического прогресса Армении. По его словам, действия США по отрыву Армении от РФ являются наглыми и беспардонными. Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Армения считает США и Европу ключевыми партнерами. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что страна не собирается вступать в блок НАТО.