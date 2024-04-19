Лавров прояснил ситуацию в отношениях России с Арменией

Россия и Армения продолжают оставаться союзниками. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы все-таки с Арменией союзники. Мы по-прежнему считаем нас союзниками», — заявил Лавров в беседе с журналистами, трансляция его выступления идет на радиостанции Sputnik.
Он подчеркнул не только юридические аспекты союзничества между двумя государствами, но и практическую важность взаимодействия для обеспечения безопасности и экономического прогресса Армении. По его словам, действия США по отрыву Армении от РФ являются наглыми и беспардонными.
Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Армения считает США и Европу ключевыми партнерами. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что страна не собирается вступать в блок НАТО.
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