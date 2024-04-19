Лавров прояснил ситуацию в отношениях России с Арменией

Лавров: Армения является союзником России
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров сообщил, что действия США по отрыву Армении от РФ наглые и беспардонные Фото:

Россия и Армения продолжают оставаться союзниками. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы все-таки с Арменией союзники. Мы по-прежнему считаем нас союзниками», — заявил Лавров в беседе с журналистами, трансляция его выступления идет на радиостанции Sputnik.

Он подчеркнул не только юридические аспекты союзничества между двумя государствами, но и практическую важность взаимодействия для обеспечения безопасности и экономического прогресса Армении. По его словам, действия США по отрыву Армении от РФ являются наглыми и беспардонными.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Армения считает США и Европу ключевыми партнерами. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что страна не собирается вступать в блок НАТО.

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Россия и Армения продолжают оставаться союзниками. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы все-таки с Арменией союзники. Мы по-прежнему считаем нас союзниками», — заявил Лавров в беседе с журналистами, трансляция его выступления идет на радиостанции Sputnik. Он подчеркнул не только юридические аспекты союзничества между двумя государствами, но и практическую важность взаимодействия для обеспечения безопасности и экономического прогресса Армении. По его словам, действия США по отрыву Армении от РФ являются наглыми и беспардонными. Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Армения считает США и Европу ключевыми партнерами. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что страна не собирается вступать в блок НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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