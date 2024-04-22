Путин распорядился создать единый реестр адвокатов

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин подписал закон о создании единого государственного реестра адвокатов Фото:

В России будет создан единый государственный реестр адвокатов. Соответствующий указ 22 апреля подписал президент Владимир Путин.

«Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года №63-ФЗ „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“… следующие изменения», — говорится в тексте документа. Закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, в России предусматривается создание Единого государственного реестра адвокатов. Он станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, где будут содержаться достоверные сведения обо всех адвокатах. Полномочия по определению состава сведений в ресурсе будут закреплены за Минюстом. Данные будут открытыми и общедоступными. В реестр также планируется вность сведения о претендентах на статус адвоката, не сдавших квалификационный экзамен. Право осуществлять адвокатскую деятельность появится с момента внесения в ресурс всех необходимых сведений.

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В России будет создан единый государственный реестр адвокатов. Соответствующий указ 22 апреля подписал президент Владимир Путин. «Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года №63-ФЗ „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“… следующие изменения», — говорится в тексте документа. Закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, в России предусматривается создание Единого государственного реестра адвокатов. Он станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, где будут содержаться достоверные сведения обо всех адвокатах. Полномочия по определению состава сведений в ресурсе будут закреплены за Минюстом. Данные будут открытыми и общедоступными. В реестр также планируется вность сведения о претендентах на статус адвоката, не сдавших квалификационный экзамен. Право осуществлять адвокатскую деятельность появится с момента внесения в ресурс всех необходимых сведений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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