Путин распорядился создать единый реестр адвокатов

22 апреля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Путин подписал закон о создании единого государственного реестра адвокатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России будет создан единый государственный реестр адвокатов. Соответствующий указ 22 апреля подписал президент Владимир Путин. «Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года №63-ФЗ „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“… следующие изменения», — говорится в тексте документа. Закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, в России предусматривается создание Единого государственного реестра адвокатов. Он станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, где будут содержаться достоверные сведения обо всех адвокатах. Полномочия по определению состава сведений в ресурсе будут закреплены за Минюстом. Данные будут открытыми и общедоступными. В реестр также планируется вность сведения о претендентах на статус адвоката, не сдавших квалификационный экзамен. Право осуществлять адвокатскую деятельность появится с момента внесения в ресурс всех необходимых сведений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России будет создан единый государственный реестр адвокатов. Соответствующий указ 22 апреля подписал президент Владимир Путин. «Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года №63-ФЗ „Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации“… следующие изменения», — говорится в тексте документа. Закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно документу, в России предусматривается создание Единого государственного реестра адвокатов. Он станет единственным федеральным государственным информационным ресурсом, где будут содержаться достоверные сведения обо всех адвокатах. Полномочия по определению состава сведений в ресурсе будут закреплены за Минюстом. Данные будут открытыми и общедоступными. В реестр также планируется вность сведения о претендентах на статус адвоката, не сдавших квалификационный экзамен. Право осуществлять адвокатскую деятельность появится с момента внесения в ресурс всех необходимых сведений.