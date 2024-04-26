Челябинские власти поддержат многодетную семью, потерявшую в пожаре отца и дом

27 апреля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

У семьи 20 апреля сгорел дом, а отец позже скончался от полученных травм Фото: Александр Елизаров © URA.RU Власти Челябинской области окажут поддержку многодетной семье Коробейниковых, которые потеряли при пожаре дом и отца. Об этом сообщила URA.RU министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. «Двое несовершеннолетних детей определены в оздоровительное учреждение, они сейчас находятся в санатории. Их мама сейчас у друзей в Челябинске. Окажем все возможное содействие в организации и сопровождении похорон», — сообщила URA.RU Буторина. Ранее URA.RU сообщало, что пожар в доме многодетной семьи, которая воспитывает десять детей, произошел ранним утром 20 апреля. По предварительным данным, произошло короткое замыкание проводки на кухне. Дом за минуты оказался объят дымом, отец семейства Евгений получил сильные повреждения и попал в реанимацию. 26 апреля он скончался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Челябинской области окажут поддержку многодетной семье Коробейниковых, которые потеряли при пожаре дом и отца. Об этом сообщила URA.RU министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. «Двое несовершеннолетних детей определены в оздоровительное учреждение, они сейчас находятся в санатории. Их мама сейчас у друзей в Челябинске. Окажем все возможное содействие в организации и сопровождении похорон», — сообщила URA.RU Буторина. Ранее URA.RU сообщало, что пожар в доме многодетной семьи, которая воспитывает десять детей, произошел ранним утром 20 апреля. По предварительным данным, произошло короткое замыкание проводки на кухне. Дом за минуты оказался объят дымом, отец семейства Евгений получил сильные повреждения и попал в реанимацию. 26 апреля он скончался.