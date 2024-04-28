28 апреля 2024

На Украине заочно предъявили обвинения гендиректору ОКБ «Новатор»

СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору ОКБ «Новатор» Фариду Абдрахманову
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День предпринимательства в доме Севастьянова. Екатеринбург, абдрахманов фарид
Фарид Абдрахманов возглавляет предприятие оборонной промышленности с 2017 года Фото:

В Киеве заочно предъявлены обвинения генеральному директору российского ОКБ «Новатор» Фариду Абдрахманову. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на Фарида Абдрахманова — гендиректора российской компании „Опытное конструкторское бюро ‚Новатор‘“. Чиновник входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет „Калибр“», — говорится в официальном telegram-канале СБУ.

«Новатор» — одно из ведущих российских конструкторское бюро (КБ) — разработчиков ракетной техники, многопрофильное предприятие, коллективом которого созданы изделия различных классов для Сухопутных войск, Военно-морского флота, Военно-воздушных сил и Космических войск. Конструкторское бюро расположено в Екатеринбурге.

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В Киеве заочно предъявлены обвинения генеральному директору российского ОКБ «Новатор» Фариду Абдрахманову. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. «Служба безопасности собрала доказательную базу на Фарида Абдрахманова — гендиректора российской компании „Опытное конструкторское бюро ‚Новатор‘“. Чиновник входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет „Калибр“», — говорится в официальном telegram-канале СБУ. «Новатор» — одно из ведущих российских конструкторское бюро (КБ) — разработчиков ракетной техники, многопрофильное предприятие, коллективом которого созданы изделия различных классов для Сухопутных войск, Военно-морского флота, Военно-воздушных сил и Космических войск. Конструкторское бюро расположено в Екатеринбурге.
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