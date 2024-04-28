На Украине заочно предъявили обвинения гендиректору ОКБ «Новатор»

В Киеве заочно предъявлены обвинения генеральному директору российского ОКБ «Новатор» Фариду Абдрахманову. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
«Служба безопасности собрала доказательную базу на Фарида Абдрахманова — гендиректора российской компании „Опытное конструкторское бюро ‚Новатор‘“. Чиновник входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет „Калибр“», — говорится в официальном telegram-канале СБУ.
«Новатор» — одно из ведущих российских конструкторское бюро (КБ) — разработчиков ракетной техники, многопрофильное предприятие, коллективом которого созданы изделия различных классов для Сухопутных войск, Военно-морского флота, Военно-воздушных сил и Космических войск. Конструкторское бюро расположено в Екатеринбурге.
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