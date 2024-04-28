На Украине заочно предъявили обвинения гендиректору ОКБ «Новатор»

СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору ОКБ «Новатор» Фариду Абдрахманову

29 апреля 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Фарид Абдрахманов возглавляет предприятие оборонной промышленности с 2017 года Фото: Илья Московец © URA.RU В Киеве заочно предъявлены обвинения генеральному директору российского ОКБ «Новатор» Фариду Абдрахманову. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. «Служба безопасности собрала доказательную базу на Фарида Абдрахманова — гендиректора российской компании „Опытное конструкторское бюро ‚Новатор‘“. Чиновник входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет „Калибр“», — говорится в официальном telegram-канале СБУ. «Новатор» — одно из ведущих российских конструкторское бюро (КБ) — разработчиков ракетной техники, многопрофильное предприятие, коллективом которого созданы изделия различных классов для Сухопутных войск, Военно-морского флота, Военно-воздушных сил и Космических войск. Конструкторское бюро расположено в Екатеринбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киеве заочно предъявлены обвинения генеральному директору российского ОКБ «Новатор» Фариду Абдрахманову. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. «Служба безопасности собрала доказательную базу на Фарида Абдрахманова — гендиректора российской компании „Опытное конструкторское бюро ‚Новатор‘“. Чиновник входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и возглавляет предприятие, которое является главным производителем крылатых ракет „Калибр“», — говорится в официальном telegram-канале СБУ. «Новатор» — одно из ведущих российских конструкторское бюро (КБ) — разработчиков ракетной техники, многопрофильное предприятие, коллективом которого созданы изделия различных классов для Сухопутных войск, Военно-морского флота, Военно-воздушных сил и Космических войск. Конструкторское бюро расположено в Екатеринбурге.