Израильский разработчик гаджетов Elari продал активы в РФ

01 февраля 2024 в 05:02 Размер текста - 17 +

Израильская компания избавилась от бизнеса в России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Израильский разработчик гаджетов Elari продал свои российские активы структуре IT-холдинга «Ланит». Об этом сообщил управляющий директор компании Йосеф Закс. «IT-холдинг „Ланит“ выкупил российские активы израильского производителя портативной электроники и разработчика софта для нее, компании Elari. Мы рады передать бизнес Elari в России в хорошие руки, чтобы сотни тысяч пользователей гаджетов могли получать новые продукты и достойную поддержку», — передает газета «Известия» слова Закса. По данным издания, сумма сделки составляет около 500 млн долларов. Основным активом Elari в России являются права на софт для умных часов. В группу Elari входят компании в Израиле, Латвии, Индии, на Кипре и в России. Компания была создана Заксом в 2012 году. Она занимается разработкой приложений, а также продажей умных часов и другой электронной техники.

Израильский разработчик гаджетов Elari продал свои российские активы структуре IT-холдинга «Ланит». Об этом сообщил управляющий директор компании Йосеф Закс. «IT-холдинг „Ланит“ выкупил российские активы израильского производителя портативной электроники и разработчика софта для нее, компании Elari. Мы рады передать бизнес Elari в России в хорошие руки, чтобы сотни тысяч пользователей гаджетов могли получать новые продукты и достойную поддержку», — передает газета «Известия» слова Закса. По данным издания, сумма сделки составляет около 500 млн долларов. Основным активом Elari в России являются права на софт для умных часов. В группу Elari входят компании в Израиле, Латвии, Индии, на Кипре и в России. Компания была создана Заксом в 2012 году. Она занимается разработкой приложений, а также продажей умных часов и другой электронной техники.