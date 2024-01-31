31 января 2024

Израильский разработчик гаджетов Elari продал активы в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Израильская компания избавилась от бизнеса в России Фото:

Израильский разработчик гаджетов Elari продал свои российские активы структуре IT-холдинга «Ланит». Об этом сообщил управляющий директор компании Йосеф Закс.

«IT-холдинг „Ланит“ выкупил российские активы израильского производителя портативной электроники и разработчика софта для нее, компании Elari. Мы рады передать бизнес Elari в России в хорошие руки, чтобы сотни тысяч пользователей гаджетов могли получать новые продукты и достойную поддержку», — передает газета «Известия» слова Закса.

По данным издания, сумма сделки составляет около 500 млн долларов. Основным активом Elari в России являются права на софт для умных часов.

В группу Elari входят компании в Израиле, Латвии, Индии, на Кипре и в России. Компания была создана Заксом в 2012 году. Она занимается разработкой приложений, а также продажей умных часов и другой электронной техники.

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Израильский разработчик гаджетов Elari продал свои российские активы структуре IT-холдинга «Ланит». Об этом сообщил управляющий директор компании Йосеф Закс. «IT-холдинг „Ланит“ выкупил российские активы израильского производителя портативной электроники и разработчика софта для нее, компании Elari. Мы рады передать бизнес Elari в России в хорошие руки, чтобы сотни тысяч пользователей гаджетов могли получать новые продукты и достойную поддержку», — передает газета «Известия» слова Закса. По данным издания, сумма сделки составляет около 500 млн долларов. Основным активом Elari в России являются права на софт для умных часов. В группу Elari входят компании в Израиле, Латвии, Индии, на Кипре и в России. Компания была создана Заксом в 2012 году. Она занимается разработкой приложений, а также продажей умных часов и другой электронной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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