В Екатеринбурге сапсерферы сплавились по Исети в снегопад. Фото, видео

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , сапбординг, сап на реке
По словам спортсменов, им удалось увидеть «неописуемую красоту» (архивное фото) Фото:
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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В Екатеринбурге 4 мая во время мощного снегопада сапсерферы сплавились по Исети. Один из участников сплава заявил, что из-за выпавших осадков спортсменам удалось увидеть «неописуемую красоту». Об этом сообщили URA.RU сами сапсерферы.

«Сноубордисты не единственные мастера экстремальных развлечений в городе! Пока на дорогах транспортный коллапс, сапсерферы в снегопад сплавились по Исети, наслаждаясь отсутствием пробок и видами с воды», — рассказали спортсмены. Ранее в социальных сетях появилось видео, где сноубордисты катаются по заснеженному газону в районе ЖБИ.

«Вот такая красота же, красота неописуемая. Идем составом из трех человек от огней Екатеринбурга», — подчеркнул один из спортсменов.

Последствиями выпавшего снегопада занимаются тысячи рабочих — оборваны или повреждены линии электропередач, поваленные деревья лежат на трассах, а городские дороги покрыты снегом. Подробнее о разбушевавшейся стихии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Екатеринбурге 4 мая во время мощного снегопада сапсерферы сплавились по Исети. Один из участников сплава заявил, что из-за выпавших осадков спортсменам удалось увидеть «неописуемую красоту». Об этом сообщили URA.RU сами сапсерферы. «Сноубордисты не единственные мастера экстремальных развлечений в городе! Пока на дорогах транспортный коллапс, сапсерферы в снегопад сплавились по Исети, наслаждаясь отсутствием пробок и видами с воды», — рассказали спортсмены. Ранее в социальных сетях появилось видео, где сноубордисты катаются по заснеженному газону в районе ЖБИ. «Вот такая красота же, красота неописуемая. Идем составом из трех человек от огней Екатеринбурга», — подчеркнул один из спортсменов. Последствиями выпавшего снегопада занимаются тысячи рабочих — оборваны или повреждены линии электропередач, поваленные деревья лежат на трассах, а городские дороги покрыты снегом. Подробнее о разбушевавшейся стихии — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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