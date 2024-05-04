В Екатеринбурге 4 мая во время мощного снегопада сапсерферы сплавились по Исети. Один из участников сплава заявил, что из-за выпавших осадков спортсменам удалось увидеть «неописуемую красоту». Об этом сообщили URA.RU сами сапсерферы.
«Сноубордисты не единственные мастера экстремальных развлечений в городе! Пока на дорогах транспортный коллапс, сапсерферы в снегопад сплавились по Исети, наслаждаясь отсутствием пробок и видами с воды», — рассказали спортсмены. Ранее в социальных сетях появилось видео, где сноубордисты катаются по заснеженному газону в районе ЖБИ.
«Вот такая красота же, красота неописуемая. Идем составом из трех человек от огней Екатеринбурга», — подчеркнул один из спортсменов.
Последствиями выпавшего снегопада занимаются тысячи рабочих — оборваны или повреждены линии электропередач, поваленные деревья лежат на трассах, а городские дороги покрыты снегом. Подробнее о разбушевавшейся стихии — в онлайн-трансляции URA.RU.
Фото: предоставлено URA.RU школой каякинга и сапсерфинга «Фокус»
Фото: предоставлено URA.RU школой каякинга и сапсерфинга «Фокус»
Фото: предоставлено URA.RU школой каякинга и сапсерфинга «Фокус»
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В Екатеринбурге 4 мая во время мощного снегопада сапсерферы сплавились по Исети. Один из участников сплава заявил, что из-за выпавших осадков спортсменам удалось увидеть «неописуемую красоту». Об этом сообщили URA.RU сами сапсерферы. «Сноубордисты не единственные мастера экстремальных развлечений в городе! Пока на дорогах транспортный коллапс, сапсерферы в снегопад сплавились по Исети, наслаждаясь отсутствием пробок и видами с воды», — рассказали спортсмены. Ранее в социальных сетях появилось видео, где сноубордисты катаются по заснеженному газону в районе ЖБИ. «Вот такая красота же, красота неописуемая. Идем составом из трех человек от огней Екатеринбурга», — подчеркнул один из спортсменов. Последствиями выпавшего снегопада занимаются тысячи рабочих — оборваны или повреждены линии электропередач, поваленные деревья лежат на трассах, а городские дороги покрыты снегом. Подробнее о разбушевавшейся стихии — в онлайн-трансляции URA.RU.