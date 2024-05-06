Гладков: семь человек погибли в результате атак ВСУ в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков заявил о гибели семи человек от атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Семь мирных жителей погибли в результате атак Вооруженных сил Украины в Борисовском районе Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате воздушной атаки дронами погибли семь мирных жителей», — написал Гладков в telegram-канале. Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким погибших.

Атака ВСУ произошла утром 6 мая. Под обстрел попали две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль. Тогда сообщалось о шести погибши и 35 пострадавших мирных жителя.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семь мирных жителей погибли в результате атак Вооруженных сил Украины в Борисовском районе Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В результате воздушной атаки дронами погибли семь мирных жителей», — написал Гладков в telegram-канале. Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким погибших. Атака ВСУ произошла утром 6 мая. Под обстрел попали две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль. Тогда сообщалось о шести погибши и 35 пострадавших мирных жителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...