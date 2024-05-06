Гладков: семь человек погибли в результате атак ВСУ в Белгородской области

06 мая 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков заявил о гибели семи человек от атаки ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семь мирных жителей погибли в результате атак Вооруженных сил Украины в Борисовском районе Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В результате воздушной атаки дронами погибли семь мирных жителей», — написал Гладков в telegram-канале. Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким погибших. Атака ВСУ произошла утром 6 мая. Под обстрел попали две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль. Тогда сообщалось о шести погибши и 35 пострадавших мирных жителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семь мирных жителей погибли в результате атак Вооруженных сил Украины в Борисовском районе Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В результате воздушной атаки дронами погибли семь мирных жителей», — написал Гладков в telegram-канале. Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким погибших. Атака ВСУ произошла утром 6 мая. Под обстрел попали две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль. Тогда сообщалось о шести погибши и 35 пострадавших мирных жителя.