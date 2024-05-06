Гладков: семь человек погибли в результате атак ВСУ в Белгородской области

Вячеслав Гладков заявил о гибели семи человек от атаки ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Семь мирных жителей погибли в результате атак Вооруженных сил Украины в Борисовском районе Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате воздушной атаки дронами погибли семь мирных жителей», —
Атака ВСУ произошла утром 6 мая. Под обстрел попали две движущиеся по дороге «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль. Тогда сообщалось о шести погибши и 35 пострадавших мирных жителя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.