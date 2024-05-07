В центре Екатеринбурга прозвучали выстрелы пушек и прошли танки. Фото

07 мая 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Репетиция началась в 10 утра, как это и запланировано 9 Мая Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге центральные улицы перекрыли из-за репетиции парада Победы. На площади 1905 года собрали военных, технику, а пушки ЗИС-3 дали залп, который было слышно даже у БЦ «Высоцкий». Как прошел генеральный прогон — в фоторепортаже URA.RU. Сегодня в центре прошлось около двух тысяч человек, среди них — военные из штаба Центрального военного округа, курсанты МЧС, росгвардейцы, служащие ГУФСИН и другие. Также можно было увидеть танк Т-34, бронетранспортеры, а возле спортивного комплекса «Динамо» из пушек произвели залпы. Утром 7 мая екатеринбуржцы столкнулись с огромными пробками, которые появились из-за репетиции парада ко Дню Победы. Заглянули на подготовку не только вип-гости, но и десятки горожан, которые не смогут насладиться парадом 9 Мая — в этот день екатеринбуржцев не подпустят к месту проведения из-за мер безопасности. URA.RU подготовило афишу с мероприятиями, на которых смогут побывать все желающие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге центральные улицы перекрыли из-за репетиции парада Победы. На площади 1905 года собрали военных, технику, а пушки ЗИС-3 дали залп, который было слышно даже у БЦ «Высоцкий». Как прошел генеральный прогон — в фоторепортаже URA.RU. Сегодня в центре прошлось около двух тысяч человек, среди них — военные из штаба Центрального военного округа, курсанты МЧС, росгвардейцы, служащие ГУФСИН и другие. Также можно было увидеть танк Т-34, бронетранспортеры, а возле спортивного комплекса «Динамо» из пушек произвели залпы. Утром 7 мая екатеринбуржцы столкнулись с огромными пробками, которые появились из-за репетиции парада ко Дню Победы. Заглянули на подготовку не только вип-гости, но и десятки горожан, которые не смогут насладиться парадом 9 Мая — в этот день екатеринбуржцев не подпустят к месту проведения из-за мер безопасности. URA.RU подготовило афишу с мероприятиями, на которых смогут побывать все желающие.