Лебедев: Украина готовит автобусы под «груз 200» на фоне удара ВС России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иннопром 2023. Екатеринбург, бпла, беспилотник, бла, дрон
Уничтоженный БПЛА помог ликвидировать бойцов ВСУ, предполагает Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли удар по расположению ВСУ в Николаевской области. Об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. По его данным, ударом поражены два беспилотника «Герань», а также личный состав ВСУ. Лебедев прогнозирует, что потери настолько велики, что через Николаев уже готовят автобусы с надписью «груз 200».

«Два прилета в Заселье <…> Сегодня через Николаев поедет вереница микроавтобусов с надписью „груз 200“. Но это ничего не значит. И да, прилетели те две „Герани“, которые сбили», — рассказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Координатор подполья предполагает, что ударом были уничтожены беспилотники, которые позже рухнули на солдат ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ нанесли удар по расположению ВСУ в Николаевской области. Об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. По его данным, ударом поражены два беспилотника «Герань», а также личный состав ВСУ. Лебедев прогнозирует, что потери настолько велики, что через Николаев уже готовят автобусы с надписью «груз 200». «Два прилета в Заселье <…> Сегодня через Николаев поедет вереница микроавтобусов с надписью „груз 200“. Но это ничего не значит. И да, прилетели те две „Герани“, которые сбили», — рассказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Координатор подполья предполагает, что ударом были уничтожены беспилотники, которые позже рухнули на солдат ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...