Лебедев: Украина готовит автобусы под «груз 200» на фоне удара ВС России

ВС РФ нанесли удар по расположению ВСУ в Николаевской области. Об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. По его данным, ударом поражены два беспилотника «Герань», а также личный состав ВСУ. Лебедев прогнозирует, что потери настолько велики, что через Николаев уже готовят автобусы с надписью «груз 200».
«Два прилета в Заселье <…> Сегодня через Николаев поедет вереница микроавтобусов с надписью „груз 200“. Но это ничего не значит. И да, прилетели те две „Герани“, которые сбили», — рассказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Координатор подполья предполагает, что ударом были уничтожены беспилотники, которые позже рухнули на солдат ВСУ.
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