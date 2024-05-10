В Госдуме напомнили о контроле усталости водителей после падения автобуса в реку

Депутат Колесник: автобусные компании должны контролировать усталость водителей
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, водитель автобуса, общественный транспорт, городской транспорт, новые автобусы
Депутат считает, что необходимо расширить медосмотр водителей перед рейсом Фото:
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Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

Компании, занимающиеся автобусными перевозками, должны контролировать усталость водителей перед выходом на линию и проводить медицинский осмотр. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник после трагического ДТП в Санкт-Петербурге.

«Если водитель был уставший, мог заснуть, могло что-то случиться с сердцем. Во всех компаниях, которые выпускают на линии автобусы, должны проводить усиленный медицинский контроль, в том числе и контроль на усталость», — прокомментировал падение автобуса в реку Мойку Колесник журналистам «Лента.ру».

Парламентарий добавил, что для определения степени усталости водителей мало измерения давления и пульса. После трагедии в Санкт-Петербурге назрела необходимость в более расширенном медосмотре перед выходом на рейс, так как транспорт является объектом повышенной опасности.

Автобус упал в реку Мойку днем 10 мая. В транспортном средстве находились 15 пассажиров. После трагедии правоохранителями было заведено два уголовных дела. По последним данным погибло 7 человек. О ЧП, перевозчике и водителе утонувшего автобуса — в материале URA.RU.

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Компании, занимающиеся автобусными перевозками, должны контролировать усталость водителей перед выходом на линию и проводить медицинский осмотр. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник после трагического ДТП в Санкт-Петербурге. «Если водитель был уставший, мог заснуть, могло что-то случиться с сердцем. Во всех компаниях, которые выпускают на линии автобусы, должны проводить усиленный медицинский контроль, в том числе и контроль на усталость», — прокомментировал падение автобуса в реку Мойку Колесник журналистам «Лента.ру». Парламентарий добавил, что для определения степени усталости водителей мало измерения давления и пульса. После трагедии в Санкт-Петербурге назрела необходимость в более расширенном медосмотре перед выходом на рейс, так как транспорт является объектом повышенной опасности. Автобус упал в реку Мойку днем 10 мая. В транспортном средстве находились 15 пассажиров. После трагедии правоохранителями было заведено два уголовных дела. По последним данным погибло 7 человек. О ЧП, перевозчике и водителе утонувшего автобуса — в материале URA.RU.
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