11 мая 2024

В Печоре ввели режим ЧС после обрушения части жилого дома

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Разбор завалов продолжается (архивное фото) Фото:

В Печоре (Республика Коми) власти ввели режим ЧС после обрушения части жилого дома. Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона.

Пятиэтажка частично обрушилась в Коми: как это произошло и что предшествовало ЧП. Видео

«В администрации МР „Печора“ собран оперативный штаб. Помещения в обрушившимся подъезде дома по адресу: Печорский проспект, 69 были пустующими. На территории города введен режим чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.

Отмечается, что продолжается разбор завалов. На место ЧП выехали представители Минстроя Республики Коми.

Обрушение произошло 11 мая в пятиэтажном жилом доме. Погибнуть мог один житель, однако на момент ЧП он находился на вахте. Известно, что жильцы этого дома с 13 мая начнут получать компенсацию.

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В Печоре (Республика Коми) власти ввели режим ЧС после обрушения части жилого дома. Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона. «В администрации МР „Печора“ собран оперативный штаб. Помещения в обрушившимся подъезде дома по адресу: Печорский проспект, 69 были пустующими. На территории города введен режим чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении. Отмечается, что продолжается разбор завалов. На место ЧП выехали представители Минстроя Республики Коми. Обрушение произошло 11 мая в пятиэтажном жилом доме. Погибнуть мог один житель, однако на момент ЧП он находился на вахте. Известно, что жильцы этого дома с 13 мая начнут получать компенсацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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