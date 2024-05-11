В Печоре ввели режим ЧС после обрушения части жилого дома

В Печоре (Республика Коми) власти ввели режим ЧС после обрушения части жилого дома. Об этом сообщили в telegram-канале правительства региона.
«В администрации МР „Печора“ собран оперативный штаб. Помещения в обрушившимся подъезде дома по адресу: Печорский проспект, 69 были пустующими. На территории города введен режим чрезвычайной ситуации», —
Отмечается, что продолжается разбор завалов. На место ЧП выехали представители Минстроя Республики Коми.
Обрушение произошло 11 мая в пятиэтажном жилом доме. Погибнуть мог один житель, однако на момент ЧП он находился на вахте. Известно, что жильцы этого дома с 13 мая начнут получать компенсацию.
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