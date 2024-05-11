Стало известно будущее людей обрушившегося дома в Печоре

Жильцы дома в Печоре, где обрушился подъезд, начнут получать выплаты с 13 мая

Владимир Уйба сообщил, что жители могут получать выплаты с 13 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители частично обрушившегося дома в Печоре (Республика Коми) начнут получать компенсации с 13 мая. Об этом сообщила пресс-служба главы Коми Владимира Уйба.

«Глава обсудил с присутствующими вопрос о денежной компенсации, выплаты которой планируются уже с понедельника, 13 мая», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Там отметили, что на встрече, прошедшей в центре временного размещения, Уйба подчеркнул важность поддержки пострадавших граждан.

Ранее в МЧС Республики Коми сообщили, что произошло обрушение с первого по третий этажи в пятиэтажном жилом доме. При обрушении мог погибнуть как минимум один житель, но в момент ЧП он находился на вахте.