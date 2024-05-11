Стало известно будущее людей обрушившегося дома в Печоре

Жильцы дома в Печоре, где обрушился подъезд, начнут получать выплаты с 13 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, спецсигнал, мигалка на авто
Владимир Уйба сообщил, что жители могут получать выплаты с 13 мая Фото:

Жители частично обрушившегося дома в Печоре (Республика Коми) начнут получать компенсации с 13 мая. Об этом сообщила пресс-служба главы Коми Владимира Уйба.

«Глава обсудил с присутствующими вопрос о денежной компенсации, выплаты которой планируются уже с понедельника, 13 мая», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Там отметили, что на встрече, прошедшей в центре временного размещения, Уйба подчеркнул важность поддержки пострадавших граждан.

Ранее в МЧС Республики Коми сообщили, что произошло обрушение с первого по третий этажи в пятиэтажном жилом доме. При обрушении мог погибнуть как минимум один житель, но в момент ЧП он находился на вахте.

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Жители частично обрушившегося дома в Печоре (Республика Коми) начнут получать компенсации с 13 мая. Об этом сообщила пресс-служба главы Коми Владимира Уйба. «Глава обсудил с присутствующими вопрос о денежной компенсации, выплаты которой планируются уже с понедельника, 13 мая», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Там отметили, что на встрече, прошедшей в центре временного размещения, Уйба подчеркнул важность поддержки пострадавших граждан. Ранее в МЧС Республики Коми сообщили, что произошло обрушение с первого по третий этажи в пятиэтажном жилом доме. При обрушении мог погибнуть как минимум один житель, но в момент ЧП он находился на вахте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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