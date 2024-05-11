В городе Печора в Коми обрушилась часть общежития (архивное фото)
В Печоре (Республика Коми) произошло обрушение с первого по третий этажи в 5-этажном жилом доме. Об этом сообщили в МЧС Республики Коми.
«Сегодня в городе Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения», — говорится в telegram-канале. Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Есть информация о том, что это бывшее общежитие.
Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми, на место направлены экстренные службы, сообщили в МЧС
Обновлено в 14:49 по мск: в Печору вылетает глава Коми Владимир Уйба для проверки обстоятельств.
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