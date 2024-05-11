Происшествия В Печоре обрушилось часть жилого дома. Фото 11 мая 2024 в 16:05 Размер текста - 17 + В городе Печора в Коми обрушилась часть общежития (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Печоре (Республика Коми) произошло обрушение с первого по третий этажи в 5-этажном жилом доме. Об этом сообщили в МЧС Республики Коми. «Сегодня в городе Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения», — говорится в telegram-канале. Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Есть информация о том, что это бывшее общежитие. Фото: соцсети Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми, на место направлены экстренные службы, сообщили в МЧС Фото: соцсети Обновлено в 14:49 по мск: в Печору вылетает глава Коми Владимир Уйба для проверки обстоятельств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Печоре (Республика Коми) произошло обрушение с первого по третий этажи в 5-этажном жилом доме. Об этом сообщили в МЧС Республики Коми. «Сегодня в городе Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения», — говорится в telegram-канале. Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Есть информация о том, что это бывшее общежитие. Обновлено в 14:49 по мск: в Печору вылетает глава Коми Владимир Уйба для проверки обстоятельств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям