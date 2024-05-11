В Печоре обрушилось часть жилого дома. Фото

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Совет по ЖКХ город,горадминистрация Курган, штукатурка обвалилась, аварийный дом, разруха
В городе Печора в Коми обрушилась часть общежития (архивное фото) Фото:

В Печоре (Республика Коми) произошло обрушение с первого по третий этажи в 5-этажном жилом доме. Об этом сообщили в МЧС Республики Коми.

«Сегодня в городе Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения», — говорится в telegram-канале. Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Есть информация о том, что это бывшее общежитие.

Фото:
Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми, на место направлены экстренные службы, сообщили в МЧС
Пятиэтажка частично обрушилась в городе Печора в Коми, на место направлены экстренные службы, сообщили в МЧС
Фото:

Обновлено в 14:49 по мск: в Печору вылетает глава Коми Владимир Уйба для проверки обстоятельств.

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В Печоре (Республика Коми) произошло обрушение с первого по третий этажи в 5-этажном жилом доме. Об этом сообщили в МЧС Республики Коми. «Сегодня в городе Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения», — говорится в telegram-канале. Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Есть информация о том, что это бывшее общежитие. Обновлено в 14:49 по мск: в Печору вылетает глава Коми Владимир Уйба для проверки обстоятельств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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