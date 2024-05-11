Пятиэтажка частично обрушилась в Коми: как это произошло и что предшествовало ЧП. Видео

По предварительным данным, при обрушении общежития в Печоре никто не пострадал

11 мая 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работают силы и средства РСЧС Фото: МЧС Республики Коми / РИА Новости В Печоре (Республика Коми) произошло обрушение с первого по третий этажи в 5-этажном жилом доме. В ГУ МЧС сообщили, что по предварительным данным, пострадавших нет. URA.RU приводит всю информацию, известную о происшествии. Что случилось В городе Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. На место выехали экстренные службы. Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил ТАСС, что срочно вылетает в город. Пострадавших, предварительно, нет, сообщили в ГУ МЧС. Там добавили, что из здания эвакуировали 14 человек, среди них пять детей. По данным РЕН ТВ, спасатели МЧС начали расчищать снег возле части обрушенного дома. После этого они приступят к разбору завалов. Для жителей подготовили два пункта временного размещения (в школе-интернате и детском доме). В telegram-канале МЧС по республике написали , что на месте работают силы и средства РСЧС. 60 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС 31 человек и семь единиц техники. Аварийность здания Агентство «БНК» написало, что ранее в Печоре уже возбуждали два уголовных дела после проверки проблемных общежитий. Отмечалось, что в доме №47 по улице Западной, доме №12 по улице Социалистической и доме №69 по Печорскому проспекту была установлена невозможность проведения капремонта, поскольку они имеют признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий. Местная жительница рассказала телеканалу РЕН ТВ, что дом был в аварийном состоянии. При этом его давно должны были расселить. Момент обрушения подъезда многоквартирного дома в Печоре сняли очевидцы. Его опубликовал telegram-канал 112. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Печоре (Республика Коми) произошло обрушение с первого по третий этажи в 5-этажном жилом доме. В ГУ МЧС сообщили, что по предварительным данным, пострадавших нет. URA.RU приводит всю информацию, известную о происшествии. В городе Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. На место выехали экстренные службы. Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил ТАСС, что срочно вылетает в город. Пострадавших, предварительно, нет, сообщили в ГУ МЧС. Там добавили, что из здания эвакуировали 14 человек, среди них пять детей. По данным РЕН ТВ, спасатели МЧС начали расчищать снег возле части обрушенного дома. После этого они приступят к разбору завалов. Для жителей подготовили два пункта временного размещения (в школе-интернате и детском доме). В telegram-канале МЧС по республике написали, что на месте работают силы и средства РСЧС. 60 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС 31 человек и семь единиц техники. Агентство «БНК» написало, что ранее в Печоре уже возбуждали два уголовных дела после проверки проблемных общежитий. Отмечалось, что в доме №47 по улице Западной, доме №12 по улице Социалистической и доме №69 по Печорскому проспекту была установлена невозможность проведения капремонта, поскольку они имеют признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий. Местная жительница рассказала телеканалу РЕН ТВ, что дом был в аварийном состоянии. При этом его давно должны были расселить. Момент обрушения подъезда многоквартирного дома в Печоре сняли очевидцы. Его опубликовал telegram-канал 112.