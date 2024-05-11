Свидетель обрушения пятиэтажки в Коми: в здании живут люди, кто-то чудом уцелел

11 мая 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

На месте обрушения в Печоре работают силы и средства РСЧС (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При обрушении пятиэтажки в городе Печора (Республика Коми) мог погибнуть как минимум один житель, но в момент ЧП он находился на вахте. Об этом в беседе с URA.RU рассказала очевидица происшествия и местная жительница Александра Смирнова. В Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. На место выехали экстренные службы. Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил ТАСС, что срочно вылетает в город. Новость по теме Пятиэтажка частично обрушилась в Коми: как это произошло и что предшествовало ЧП. Видео «Там точно живут люди. Мне жители дома рассказали про мужчину, который живет на пятом этаже, но он сейчас на вахте и чудом уцелел. Пострадала общая кухня, имущество людей. Со мной связывалась женщина и рассказала, что у нее бытовая техника, которая стояла там, холодильник, машина, все обрушилось. Комнату всю перекосило, туда не пускают. Жители дома пока просто в подвешенном состоянии, к нам летит глава республики. Пострадавшие ждут его на улице. Их вроде как разместили в интернате детском, но туда уехали только три старика, больше никого. Остальные пошли по знакомым, потому что, говорят, не очень условия в пункте временного размещения», — поделилась Александра Смирнова. По словам собеседницы, в момент происшествия она была недалеко и слышала, как произошло обрушение. «Я была за зданием, оно обрушилось с лицевой стороны, я была сзади. У меня мама живет рядом, как раз была во дворе у нее. Я сначала подумала, что-то взорвалось. Побежала в ту сторону и увидела как люди выбегают. Думала, может, помощь нужна кому-то. Но на месте оперативно появились спасатели. Через две — три минуты после первого обрушения было еще одно. Я прибежала и успокоилась, когда увидела, что есть кому помочь пострадавшим», — также рассказала Александра. В ГУ МЧС сообщили, что пострадавших, предварительно, нет. Из здания эвакуировали 14 человек, среди которых пять детей. В данный момент на месте происшествия находятся экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При обрушении пятиэтажки в городе Печора (Республика Коми) мог погибнуть как минимум один житель, но в момент ЧП он находился на вахте. Об этом в беседе с URA.RU рассказала очевидица происшествия и местная жительница Александра Смирнова. В Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу: Печорский проспект, д. 69. На место выехали экстренные службы. Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил ТАСС, что срочно вылетает в город. «Там точно живут люди. Мне жители дома рассказали про мужчину, который живет на пятом этаже, но он сейчас на вахте и чудом уцелел. Пострадала общая кухня, имущество людей. Со мной связывалась женщина и рассказала, что у нее бытовая техника, которая стояла там, холодильник, машина, все обрушилось. Комнату всю перекосило, туда не пускают. Жители дома пока просто в подвешенном состоянии, к нам летит глава республики. Пострадавшие ждут его на улице. Их вроде как разместили в интернате детском, но туда уехали только три старика, больше никого. Остальные пошли по знакомым, потому что, говорят, не очень условия в пункте временного размещения», — поделилась Александра Смирнова. По словам собеседницы, в момент происшествия она была недалеко и слышала, как произошло обрушение. «Я была за зданием, оно обрушилось с лицевой стороны, я была сзади. У меня мама живет рядом, как раз была во дворе у нее. Я сначала подумала, что-то взорвалось. Побежала в ту сторону и увидела как люди выбегают. Думала, может, помощь нужна кому-то. Но на месте оперативно появились спасатели. Через две — три минуты после первого обрушения было еще одно. Я прибежала и успокоилась, когда увидела, что есть кому помочь пострадавшим», — также рассказала Александра. В ГУ МЧС сообщили, что пострадавших, предварительно, нет. Из здания эвакуировали 14 человек, среди которых пять детей. В данный момент на месте происшествия находятся экстренные службы.