Суд огласил приговор сыну вымогателя денег у «Ростеха» за то же преступление

Суд Москвы приговорил сына администратора telegram-канала «Кремлевский мамковед»
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Суд приговорил к 3,6 годам Станислава Садового за вымогательство
Суд приговорил к 3,6 годам Станислава Садового за вымогательство Фото:

Хамовнический районный суд города Москвы приговорил Станислава Садовово — сына администратора telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергея Садового к трем годам и шести месяцам заключения за вымогательство денег у директора “Ростеха”. Сам Сергей был осужден по этой же статье к двум годам ранее.

“Хамовнический районный суд города Москвы вынес приговор сыну ранее осужденного администратора telegram-канала «КРЕМЛЕВСКИЙ МАМКОВЕД» Садовова Сергея — Садовову Станиславу Сергеевичу”, — передает объединенная пресс-служба московских судов в своем telegram-канале. Отмечается, что сын, как и отец причастен к вымогательству у директора по особым поручениям ГК «Ростех» Бровко Василия денег в размере 800 000 рублей. Жертвой вымогательства стал и директор «Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Вадим Лобов — с него требовали 500 000 рублей.

Жертв мошенничества заставляли переводить деньги под угрозой распространения нелицеприятной информации как самих топ-менеджеров, так и их близких в Telegram. Ранее Хамовнический суд Москвы также огласил приговор бывшему коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову по аналогичному делу.. Он получил 7,5 года колонии. Дело касалось вымогательства денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

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Хамовнический районный суд города Москвы приговорил Станислава Садовово — сына администратора telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергея Садового к трем годам и шести месяцам заключения за вымогательство денег у директора “Ростеха”. Сам Сергей был осужден по этой же статье к двум годам ранее. “Хамовнический районный суд города Москвы вынес приговор сыну ранее осужденного администратора telegram-канала «КРЕМЛЕВСКИЙ МАМКОВЕД» Садовова Сергея — Садовову Станиславу Сергеевичу”, — передает объединенная пресс-служба московских судов в своем telegram-канале. Отмечается, что сын, как и отец причастен к вымогательству у директора по особым поручениям ГК «Ростех» Бровко Василия денег в размере 800 000 рублей. Жертвой вымогательства стал и директор «Московского финансово-промышленного университета «Синергия» Вадим Лобов — с него требовали 500 000 рублей. Жертв мошенничества заставляли переводить деньги под угрозой распространения нелицеприятной информации как самих топ-менеджеров, так и их близких в Telegram. Ранее Хамовнический суд Москвы также огласил приговор бывшему коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову по аналогичному делу.. Он получил 7,5 года колонии. Дело касалось вымогательства денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
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