Путин подписал указ о госнаградах: список выдающихся россиян

Путин наградил орденами Почета послов РФ в Израиле и в Египте

21 мая 2024 в 22:24 Размер текста - 17 +

Президент Путин подписал указ о присвоении госнаград Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. Орденами Почета награждены послы РФ в Израиле и Египте. Кто еще был отмечен российским лидером — в материале URA.RU. Орденом Почета наградили посла России в Израиле Анатолия Викторова и посла в Египте Георгия Борисенко. Ордена присвоены за вклад во внешнеполитическую деятельность страны.

Орденом Почета отмечен председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров. Награда присвоена за успешную организацию Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

Орден Почета присвоен генеральному директору общества «Знание» Максиму Древалю. Он также награжден за организацию и проведение фестиваля.

Орденом Дружбы был награжден заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Денис Аширов. Он получил награду за организацию фестиваля.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени присвоена советнику руководителя Росмолодежи Антону Пашкову.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов.

Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присвоена директору дирекции экономики и финансов медиагруппы «Россия сегодня» Кириллу Киселеву.

Путин посмертно наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи Алексея Сука. Он погиб в ноябре прошлого года во время оказания помощи пострадавшим при обстреле Донецка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. Орденами Почета награждены послы РФ в Израиле и Египте. Кто еще был отмечен российским лидером — в материале URA.RU.