Путин подписал указ о госнаградах: список выдающихся россиян

Президент Путин подписал указ о присвоении госнаград
Президент России Владимир Путин подписал
- Орденом Почета наградили посла России в Израиле Анатолия Викторова и посла в Египте Георгия Борисенко. Ордена присвоены за вклад во внешнеполитическую деятельность страны.
- Орденом Почета отмечен председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров. Награда присвоена за успешную организацию Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).
- Орден Почета присвоен генеральному директору общества «Знание» Максиму Древалю. Он также награжден за организацию и проведение фестиваля.
- Орденом Дружбы был награжден заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Денис Аширов. Он получил награду за организацию фестиваля.
- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени присвоена советнику руководителя Росмолодежи Антону Пашкову.
- Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов.
- Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присвоена директору дирекции экономики и финансов медиагруппы «Россия сегодня» Кириллу Киселеву.
- Путин посмертно наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи Алексея Сука. Он погиб в ноябре прошлого года во время оказания помощи пострадавшим при обстреле Донецка.
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