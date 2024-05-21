Путин подписал указ о госнаградах: список выдающихся россиян

Путин наградил орденами Почета послов РФ в Израиле и в Египте
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Президент Путин подписал указ о присвоении госнаград Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. Орденами Почета награждены послы РФ в Израиле и Египте. Кто еще был отмечен российским лидером — в материале URA.RU.

  • Орденом Почета наградили посла России в Израиле Анатолия Викторова и посла в Египте Георгия Борисенко. Ордена присвоены за вклад во внешнеполитическую деятельность страны.
  • Орденом Почета отмечен председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров. Награда присвоена за успешную организацию Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).
  • Орден Почета присвоен генеральному директору общества «Знание» Максиму Древалю. Он также награжден за организацию и проведение фестиваля.
  • Орденом Дружбы был награжден заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Денис Аширов. Он получил награду за организацию фестиваля.
  • Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени присвоена советнику руководителя Росмолодежи Антону Пашкову.
  • Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов.
  • Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени присвоена директору дирекции экономики и финансов медиагруппы «Россия сегодня» Кириллу Киселеву.
  • Путин посмертно наградил орденом Пирогова водителя скорой помощи Алексея Сука. Он погиб в ноябре прошлого года во время оказания помощи пострадавшим при обстреле Донецка.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. Орденами Почета награждены послы РФ в Израиле и Египте. Кто еще был отмечен российским лидером — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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