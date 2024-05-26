Абхазия и Южная Осетия: история долгой борьбы за независимость от Грузии

Планы Грузии вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию, а также стремление присоединиться к Евросоюзу к 2030 году, вызывают новые волнения в долгой и сложной истории конфликта между этими регионами. URA.RU вспоминает историю долгой борьбы этих регионов за независимость.
Древние корни и историческое развитие
Абхазия и Южная Осетия — это исторические регионы, которые имели свои культурные, языковые и этнические особенности задолго до формирования современных государственных структур. Абхазы — это древний этнос, живущий на побережье Черного моря и в горах Кавказа. Абхазия как территория была частью различных государственных образований в течение многих веков, включая Грузинское царство и Османскую империю. Южная Осетия — это регион, где проживали осетины, населявшие территории вокруг горы Эльбрус. Долгое время осетины были под влиянием Персидской империи, затем России и Грузии. Грузия как государство имеет древнюю историю: ранее это были царства Колхида и Иверия. Впоследствии эти земли были объединены в государственное образование Грузинское королевство.
В период до образования Советского Союза данные территории имели сложную историю взаимодействия, конфликтов и соседства. Приход Российской империи и формирование Советского государства привели к изменению границ, автономии регионов и политической структуры в этом регионе.
Советский период и после
Во времена СССР Абхазия и Южная Осетия были автономными республиками в составе Грузинской Советской Социалистической Республики. Обе республики обладали определенной степенью автономии, включая собственные законы, конституции и правительства.
В 1931 году Абхазская автономная область была преобразована в Абхазскую автономную республику. Южная Осетия стала Южноосетинским автономным округом в 1922 году, а позднее в 1936 году была преобразована в Южноосетинскую автономную область.
Советская власть стимулировала национальное самоопределение народов и обеспечивала им определенные права на своей территории. Однако после распада Советского Союза и прихода к власти националистических движений в Грузии, абхазы и осетины начали стремиться к полной независимости или к укреплению своего автономного статуса.
Эти стремления привели к конфликтам и вооруженным столкновениям уже в период после распада СССР. В конечном итоге Абхазия и Южная Осетия стали независимости республиками.
Конфликт в 2008 году
Конфликт в 2008 году между Грузией, Россией, Абхазией и Южной Осетией стал одним из самых острых и опасных событий в регионе за последние десятилетия. Напряженность началась 7 августа 2008 года, когда грузинские военные силы вошли в Южную Осетию в попытке восстановить контроль над этим регионом, который провозгласил свою независимость от Грузии после распада Советского Союза.
Россия, поддерживая отделение Южной Осетии и Абхазии, начала операцию в ответ на действия Грузии. Главные боевые действия произошли в Южной Осетии, а также в Абхазии. В результате конфликта Россия признала независимость этих двух стран.
Международное событие
Независимость Южной Осетии и Абхазии признали также Никарагуа, Венесуэла, Науру, а также некоторые небольшие государства. Большинство государств мира не признали независимость этих регионов и продолжают считать их частью Грузии. Грузия, а также ряд других стран, таких как США, Германия, Франция и многие другие, не признают независимость Южной Осетии и Абхазии со ссылкой на принцип территориальной целостности и суверенитета Грузии.
Право на самоопределение
Вопрос о праве на самоопределение Абхазии и Южной Осетии остается спорным. В соответствии с Декларацией ООН о правах народов, имеется утверждение, что народы обладают правом на самоопределение. Противоречивая позиция Международного сообщества в отношении этого вопроса вносит серьезные проблемы в области международного признания и суверенитета.
Современное положение
Сегодня Абхазия и Южная Осетия продолжают функционировать как де-факто независимые государства, укрепляя свои связи с Россией при ограниченных международных отношениях. Эти два региона играют важную роль в сложной политической динамике между Европой, Грузией и другими участниками региона, отражая длительную борьбу за независимость и часто выступая как ключевые игроки на кавказской геополитической арене.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 26 мая заявил, что Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и вступить в Евросоюз к 2030 году. Он выразил надежду на то, что к этому времени Грузия будет объединенной и сильной страной, где смогут жить вместе грузинская, абхазская и осетинская общины. Премьер-министр подчеркнул, что для Грузии важно стать полноправным членом европейской семьи в указанный срок.
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