Более двух тысяч человек заживо погребены под оползнем в Папуа — Новой Гвинее

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Место оползня после сентябрьского землетрясения 2018 года. Челябинская область, Катав-Ивановск, ручей, минералы урал, кварцит
Оползень сошел рано утром 24 мая (фото из архива) Фото:

Оползень в Папуа — Новой Гвинее похоронил заживо более двух тысяч человек. Данные приводит Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации.

«Более двух тысяч человек оказались погребены заживо в результате схода оползня», — сообщает Reuters со ссылкой на центр. По информации агентства, около 1250 человек покинули свои дома из-за оползня.

Оползень сошел в провинции Энга утром в пятницу, 24 мая. Под завалами оказались более 150 домов. «Дома погребены под землей примерно на восемь метров», — сообщила директор группы помощи CARE International PNG Джастин МакМэхон.

Ранее местные власти сообщали о гибели более 670 человек. К 27 мая спасатели смогли достать из-под завалов лишь десять тел.

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Оползень в Папуа — Новой Гвинее похоронил заживо более двух тысяч человек. Данные приводит Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации. «Более двух тысяч человек оказались погребены заживо в результате схода оползня», — сообщает Reuters со ссылкой на центр. По информации агентства, около 1250 человек покинули свои дома из-за оползня. Оползень сошел в провинции Энга утром в пятницу, 24 мая. Под завалами оказались более 150 домов. «Дома погребены под землей примерно на восемь метров», — сообщила директор группы помощи CARE International PNG Джастин МакМэхон. Ранее местные власти сообщали о гибели более 670 человек. К 27 мая спасатели смогли достать из-под завалов лишь десять тел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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