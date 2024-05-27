Более двух тысяч человек заживо погребены под оползнем в Папуа — Новой Гвинее

Оползень в Папуа — Новой Гвинее похоронил заживо более двух тысяч человек. Данные приводит Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации.
«Более двух тысяч человек оказались погребены заживо в результате схода оползня», — сообщает Reuters со ссылкой на центр. По информации агентства, около 1250 человек покинули свои дома из-за оползня.
Оползень сошел в провинции Энга утром в пятницу, 24 мая. Под завалами оказались более 150 домов. «Дома погребены под землей примерно на восемь метров», — сообщила директор группы помощи CARE International PNG Джастин МакМэхон.
Ранее местные власти сообщали о гибели более 670 человек. К 27 мая спасатели смогли достать из-под завалов лишь десять тел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.