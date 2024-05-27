Путин: Россия готова вложить 400 млн долларов в инвестфонд с Узбекистаном

27 мая 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что Россия готова вложить 400 млн долларов в инвестфонд с Узбекистаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская сторона готова вложить свою долю в совместный с Узбекистаном инвестиционный фонд. Речь идет о 400 млн долларов. Средства выделены, а детали будут доработаны в ближайшие дни. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе проходящего в республике Совета регионов России и Узбекистана при участии узбекского лидера Шавката Мирзиеева. «Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный инвестфонд общим объемом в 500 млн долларов», — сказал Путин. Он добавил, что российская доля составит 400 млн долларов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Президент России сообщил, что в ближайшие дни вопрос будет окончательно «доработан». Средства, по его словам, будут направлены в «самые разные» сферы реального сектора экономики Узбекистана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская сторона готова вложить свою долю в совместный с Узбекистаном инвестиционный фонд. Речь идет о 400 млн долларов. Средства выделены, а детали будут доработаны в ближайшие дни. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе проходящего в республике Совета регионов России и Узбекистана при участии узбекского лидера Шавката Мирзиеева. «Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный инвестфонд общим объемом в 500 млн долларов», — сказал Путин. Он добавил, что российская доля составит 400 млн долларов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Президент России сообщил, что в ближайшие дни вопрос будет окончательно «доработан». Средства, по его словам, будут направлены в «самые разные» сферы реального сектора экономики Узбекистана.