Путин: Россия готова вложить 400 млн долларов в инвестфонд с Узбекистаном

Российская сторона готова вложить свою долю в совместный с Узбекистаном инвестиционный фонд. Речь идет о 400 млн долларов. Средства выделены, а детали будут доработаны в ближайшие дни. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе проходящего в республике Совета регионов России и Узбекистана при участии узбекского лидера Шавката Мирзиеева.
«Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный инвестфонд общим объемом в 500 млн долларов», — сказал Путин. Он добавил, что российская доля составит 400 млн долларов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Президент России сообщил, что в ближайшие дни вопрос будет окончательно «доработан». Средства, по его словам, будут направлены в «самые разные» сферы реального сектора экономики Узбекистана.
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