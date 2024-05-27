Путин: Россия готова вложить 400 млн долларов в инвестфонд с Узбекистаном

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин заявил, что Россия готова вложить 400 млн долларов в инвестфонд с Узбекистаном Фото:

Российская сторона готова вложить свою долю в совместный с Узбекистаном инвестиционный фонд. Речь идет о 400 млн долларов. Средства выделены, а детали будут доработаны в ближайшие дни. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе проходящего в республике Совета регионов России и Узбекистана при участии узбекского лидера Шавката Мирзиеева.

«Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный инвестфонд общим объемом в 500 млн долларов», — сказал Путин. Он добавил, что российская доля составит 400 млн долларов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Президент России сообщил, что в ближайшие дни вопрос будет окончательно «доработан». Средства, по его словам, будут направлены в «самые разные» сферы реального сектора экономики Узбекистана.

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Российская сторона готова вложить свою долю в совместный с Узбекистаном инвестиционный фонд. Речь идет о 400 млн долларов. Средства выделены, а детали будут доработаны в ближайшие дни. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе проходящего в республике Совета регионов России и Узбекистана при участии узбекского лидера Шавката Мирзиеева. «Для финансирования перспективных проектов, реализуемых в Узбекистане с участием регионов двух стран, создается специальный инвестфонд общим объемом в 500 млн долларов», — сказал Путин. Он добавил, что российская доля составит 400 млн долларов. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Президент России сообщил, что в ближайшие дни вопрос будет окончательно «доработан». Средства, по его словам, будут направлены в «самые разные» сферы реального сектора экономики Узбекистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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