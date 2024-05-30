США выдали россиянам рекордное число грин-карт

Гражданам РФ дали больше грин-карт, чем жителям Украины Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

В 2023 году в США выдали россиянам почти 13 тысяч грин-карт. Это больше, чем в предыдущие годы. Об этом сообщают «Ведомости».

«В 2023 году в США выдали гражданам РФ 12 тысяч 790 грин-карт. Это самый высокий результат с 2016 года (9 тысяч 774 грин-карт)», — пишут «Ведомости», ссылаясь на данные иммиграционной компании Second Wind.

Согласно информации министерства внутренней безопасности США (DHS), в 2023 году выходцы с Украины получили 11 тысяч 210 грин-карт, казахстанцы — 2 тысячи 610. При этом выдача виз США в дипучреждениях в России приостановлена из-за сокращения числа дипломатического персонала — для получения виз россияне едут в третьи страны.

Ранее Сбежавшие из России супруги-фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида подали документы на получение «грин-карт» в США. Пара служила в спортклубе Росгвардии, на них заведено уголовное дело по статье за самовольное оставление части.