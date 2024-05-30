Советник президента РФ Ямпольская получила новую должность

Елена Ямпольская (на фото) сменила на посту Владимира Толстого
Советник президента РФ Елена Ямпольская назначена председателем набсовета фонда «Русский мир», следует из указа российского лидера Владимира Путина. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить советника <…> Ямпольскую председателем наблюдательного совета фонда „Русский мир“», — говорится в указе. Он вступил в силу 30 мая 2024 года. Ямпольская сменила на посту Владимира Толстого.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.