Советник президента РФ Ямпольская получила новую должность

Ямпольская назначена председателем набсовета фонда «Русский мир»
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Заседание рабочей группы по гражданству В ГД РФ. Москва, портрет, ямпольская елена
Елена Ямпольская (на фото) сменила на посту Владимира Толстого Фото:

Советник президента РФ Елена Ямпольская назначена председателем набсовета фонда «Русский мир», следует из указа российского лидера Владимира Путина. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить советника <…> Ямпольскую председателем наблюдательного совета фонда „Русский мир“», — говорится в указе. Он вступил в силу 30 мая 2024 года. Ямпольская сменила на посту Владимира Толстого.

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Советник президента РФ Елена Ямпольская назначена председателем набсовета фонда «Русский мир», следует из указа российского лидера Владимира Путина. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить советника <…> Ямпольскую председателем наблюдательного совета фонда „Русский мир“», — говорится в указе. Он вступил в силу 30 мая 2024 года. Ямпольская сменила на посту Владимира Толстого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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