31 мая 2024

Байден прокомментировал вердикт по делу Трампа

Байден: Трамп имел все возможности защищать себя в суде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Байден впервые прокомментировал вердикт присяжных по делу Трампа Фото:

Президент США Джо Байден выступил с критикой в адрес тех, кто считает дело о подлоге финансовых документов его предшественника Дональда Трампа сфабрикованным. Байден подчеркнул, что такие высказывания являются безрассудными и опасными.

Новость по теме
Дональд Трамп признан виновным в фальсификации документов: как шло дело и что грозит политику

«И является безрассудным, опасным и безответственным для кого бы то ни было говорить, что это было сфабриковано. Лишь потому, что не нравится вердикт», — заявил Байден во время своего выступления, трансляция, которого велась на YouTube-канале Белого дома.

Президент США также отметил, что решение присяжных по этому делу доказывает, что никто не стоит выше закона, и упомянул, что Дональд Трамп, который может стать его соперником на предстоящих президентских выборах, имел все шансы защитить свои права и может оспорить решение суда.

Трампа признали виновным в фальсификации документов по 34 пунктам. Такое решение принял Суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк). Там заявили, что в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд. Позже его адвокат заплатил Клиффорд за молчание. Суд считает, так Трамп вмешался в ход президентских выборов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден выступил с критикой в адрес тех, кто считает дело о подлоге финансовых документов его предшественника Дональда Трампа сфабрикованным. Байден подчеркнул, что такие высказывания являются безрассудными и опасными. «И является безрассудным, опасным и безответственным для кого бы то ни было говорить, что это было сфабриковано. Лишь потому, что не нравится вердикт», — заявил Байден во время своего выступления, трансляция, которого велась на YouTube-канале Белого дома. Президент США также отметил, что решение присяжных по этому делу доказывает, что никто не стоит выше закона, и упомянул, что Дональд Трамп, который может стать его соперником на предстоящих президентских выборах, имел все шансы защитить свои права и может оспорить решение суда. Трампа признали виновным в фальсификации документов по 34 пунктам. Такое решение принял Суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк). Там заявили, что в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд. Позже его адвокат заплатил Клиффорд за молчание. Суд считает, так Трамп вмешался в ход президентских выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...