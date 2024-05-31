Байден прокомментировал вердикт по делу Трампа

Байден: Трамп имел все возможности защищать себя в суде

31 мая 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Байден впервые прокомментировал вердикт присяжных по делу Трампа Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден выступил с критикой в адрес тех, кто считает дело о подлоге финансовых документов его предшественника Дональда Трампа сфабрикованным. Байден подчеркнул, что такие высказывания являются безрассудными и опасными. Новость по теме Дональд Трамп признан виновным в фальсификации документов: как шло дело и что грозит политику «И является безрассудным, опасным и безответственным для кого бы то ни было говорить, что это было сфабриковано. Лишь потому, что не нравится вердикт», — заявил Байден во время своего выступления, трансляция, которого велась на YouTube-канале Белого дома. Президент США также отметил, что решение присяжных по этому делу доказывает, что никто не стоит выше закона, и упомянул, что Дональд Трамп, который может стать его соперником на предстоящих президентских выборах, имел все шансы защитить свои права и может оспорить решение суда. Трампа признали виновным в фальсификации документов по 34 пунктам. Такое решение принял Суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк). Там заявили, что в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд. Позже его адвокат заплатил Клиффорд за молчание. Суд считает, так Трамп вмешался в ход президентских выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден выступил с критикой в адрес тех, кто считает дело о подлоге финансовых документов его предшественника Дональда Трампа сфабрикованным. Байден подчеркнул, что такие высказывания являются безрассудными и опасными. «И является безрассудным, опасным и безответственным для кого бы то ни было говорить, что это было сфабриковано. Лишь потому, что не нравится вердикт», — заявил Байден во время своего выступления, трансляция, которого велась на YouTube-канале Белого дома. Президент США также отметил, что решение присяжных по этому делу доказывает, что никто не стоит выше закона, и упомянул, что Дональд Трамп, который может стать его соперником на предстоящих президентских выборах, имел все шансы защитить свои права и может оспорить решение суда. Трампа признали виновным в фальсификации документов по 34 пунктам. Такое решение принял Суд присяжных в Уголовном суде Манхэттена (Нью-Йорк). Там заявили, что в 2006 году Трамп вступил в интимную связь с порноактрисой Стефани Клиффорд. Позже его адвокат заплатил Клиффорд за молчание. Суд считает, так Трамп вмешался в ход президентских выборов.