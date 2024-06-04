Ситуация с неизвестным, открывшим огонь из окна многоэтажки в Бибирево, находится на контроле и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в московской прокуратуре.
«Бутырская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента на ул. Костромская», — говорится в сообщении в telegram-канале. Предварительно, мужчина начал стрелять из окна многоэтажки из пневматического оружия.
Также в прокуратуре уточнили, что пострадали мужчина и женщина. Им оказывается медицинская помощь. Устанавливаются также личность открывшего огонь с последующим привлечением его к ответственности.
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