В Москве прокуратура взяла на контроль ситуацию с перестрелкой в Бибирево. Видео

04 июня 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

В прокуратуре сообщили, что ситуация находится на контроле Фото: Илья Московец © URA.RU Ситуация с неизвестным, открывшим огонь из окна многоэтажки в Бибирево, находится на контроле и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в московской прокуратуре. «Бутырская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента на ул. Костромская», — говорится в сообщении в telegram-канале. Предварительно, мужчина начал стрелять из окна многоэтажки из пневматического оружия. Также в прокуратуре уточнили, что пострадали мужчина и женщина. Им оказывается медицинская помощь. Устанавливаются также личность открывшего огонь с последующим привлечением его к ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ситуация с неизвестным, открывшим огонь из окна многоэтажки в Бибирево, находится на контроле и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в московской прокуратуре. «Бутырская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента на ул. Костромская», — говорится в сообщении в telegram-канале. Предварительно, мужчина начал стрелять из окна многоэтажки из пневматического оружия. Также в прокуратуре уточнили, что пострадали мужчина и женщина. Им оказывается медицинская помощь. Устанавливаются также личность открывшего огонь с последующим привлечением его к ответственности.