Из-за ошибки врачей подросток из Москвы не мог нормально сходить в туалет и чуть не лишился почки. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.
«У московского подростка чуть не взорвалась почка, потому что он два месяца не мог сходить в туалет по-маленькому. Оказалось, врачи кое-что забыли вытащить из него после операции», — указано в посте telegram-канала Baza.
Отмечается, что подростку соединили мочеточник с мочевым пузырем после операции. Спустя месяц трубку для отвода мочи удалили. Через два часа у ребенка подскочило давление и почка вздулась в связи с тем, что урина не могла выйти из нее.
Судя по словам матери, ребенка отправили домой, заявив, что такое случается после операции. Спустя пару месяцев боль ребенка стала невыносима и его госпитализировали. Мочеточник полностью зарос и почка не могла выводить урину. Юноше вывели трубку через прокол в спине, чтобы отходы выводились.
Позже произошла еще одна госпитализация подростка, после которой выяснилось, что в нем остались еще две трубки. Медики забыли убрать их после операции. Предметы были удалены, после чего мать подала на клинику в суд, требуя компенсацию в 100 миллионов рублей. Указано, что за лечение уже было заплачено больше трех миллионов.
Также основанием для подачи в суд стало то, что ребенок, по словам матери, должен будет пожизненно принимать таблетки от давления, а также не сможет посещать школу. Помимо этого, вырос риск необходимости пересадки в будущем.
