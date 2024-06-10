Резкий отказ от сахара может привести к депрессивным состояниям и ощущениям, схожим с «ломкой». О последствиях марафонов без сахара рассказал главврач ГКБ№1 Дмитрий Тарасов.
«Если вы отказались (от сахара — прим. URA. RU) сразу и на 100% (включая даже кетчуп и фрукты), то со временем у человека развивается депрессивное состояние из-за сниженной выработки дофамина. Также могут наблюдаться ощущения, схожие с „ломкой“», — сообщил Тарасов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Главврач рассказал о вопросе девушки, которая приняла участие в марафоне без сахара, после чего у нее испортилось настроение, начала болеть голова, а также появилась тошнота. В этот момент многие участники марафона начинают усиленно налегать на пищу, содержащую больше углеводов. Медик отметил, чтобы такого не было, нужно отказываться от сладкого постепенно.
«Сначала шоколадки и конфеты, затем отказаться от добавления сахара в напитки, потом соки, фрукты, соусы. И не участвуйте в марафонах, это опасно», — добавил Тарасов.
Ранее Тарасов опроверг миф о пользе аспирина. Вместо лекарства ацетилсалициловая кислота может вызвать инсульт с кровоизлиянием, изжогу и язву желудка
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