Челябинский главврач предупредил о последствиях отказа от сахара

Главврач челябинской горбольницы предупредил о депрессии после отказа от сахара
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летняя погода в Челябинске будет напоминать тропические острова
Летняя погода в Челябинске будет напоминать тропические острова Фото:

Резкий отказ от сахара может привести к депрессивным состояниям и ощущениям, схожим с «ломкой». О последствиях марафонов без сахара рассказал главврач ГКБ№1 Дмитрий Тарасов.

«Если вы отказались (от сахара — прим. URA. RU) сразу и на 100% (включая даже кетчуп и фрукты), то со временем у человека развивается депрессивное состояние из-за сниженной выработки дофамина. Также могут наблюдаться ощущения, схожие с „ломкой“», — сообщил Тарасов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Главврач рассказал о вопросе девушки, которая приняла участие в марафоне без сахара, после чего у нее испортилось настроение, начала болеть голова, а также появилась тошнота. В этот момент многие участники марафона начинают усиленно налегать на пищу, содержащую больше углеводов. Медик отметил, чтобы такого не было, нужно отказываться от сладкого постепенно.

«Сначала шоколадки и конфеты, затем отказаться от добавления сахара в напитки, потом соки, фрукты, соусы. И не участвуйте в марафонах, это опасно», — добавил Тарасов.

Ранее Тарасов опроверг миф о пользе аспирина. Вместо лекарства ацетилсалициловая кислота может вызвать инсульт с кровоизлиянием, изжогу и язву желудка

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Резкий отказ от сахара может привести к депрессивным состояниям и ощущениям, схожим с «ломкой». О последствиях марафонов без сахара рассказал главврач ГКБ№1 Дмитрий Тарасов. «Если вы отказались (от сахара — прим. URA. RU) сразу и на 100% (включая даже кетчуп и фрукты), то со временем у человека развивается депрессивное состояние из-за сниженной выработки дофамина. Также могут наблюдаться ощущения, схожие с „ломкой“», — сообщил Тарасов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Главврач рассказал о вопросе девушки, которая приняла участие в марафоне без сахара, после чего у нее испортилось настроение, начала болеть голова, а также появилась тошнота. В этот момент многие участники марафона начинают усиленно налегать на пищу, содержащую больше углеводов. Медик отметил, чтобы такого не было, нужно отказываться от сладкого постепенно. «Сначала шоколадки и конфеты, затем отказаться от добавления сахара в напитки, потом соки, фрукты, соусы. И не участвуйте в марафонах, это опасно», — добавил Тарасов. Ранее Тарасов опроверг миф о пользе аспирина. Вместо лекарства ацетилсалициловая кислота может вызвать инсульт с кровоизлиянием, изжогу и язву желудка
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...