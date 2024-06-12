Азербайджан покинули российские миротворцы

Российские миротворцы покинули страну 12 июня
Российские миротворцы окончательно покинули территорию Азербайджана. Об этом сообщили в минобороны страны.
«Процесс вывода мирного контингента РФ, временно находившегося в Азербайджане после гражданской войны, завершился 12 июня», — сообщает министерство обороны Азербайджана. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
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