Азербайджан покинули российские миротворцы

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Российско-азербайджанские переговоры в Баку с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Баку, азербайджан, азербайджанский флаг
Российские миротворцы покинули страну 12 июня Фото:

Российские миротворцы окончательно покинули территорию Азербайджана. Об этом сообщили в минобороны страны.

«Процесс вывода мирного контингента РФ, временно находившегося в Азербайджане после гражданской войны, завершился 12 июня», — сообщает министерство обороны Азербайджана. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

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Российские миротворцы окончательно покинули территорию Азербайджана. Об этом сообщили в минобороны страны. «Процесс вывода мирного контингента РФ, временно находившегося в Азербайджане после гражданской войны, завершился 12 июня», — сообщает министерство обороны Азербайджана. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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