МАК начал расследование после падения вертолета под Первоуральском

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) организовал расследование после крушения частного вертолета Robinson R44 под Первоуральском, в котором находились бизнесмен Игорь Чистовский в роли пилота и пассажирка — дизайнер Эльнара Дворникова. Информация об этом опубликована на сайте комитета.
«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — следует из сообщения.
Вертолет потерпел крушение вечером 12 июня. Серьезно пострадали и были доставлены в больницу Чистовский и Дворникова. По последним данным, женщина находится на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии, а мужчина в тяжелом, но стабильном. Полет не был согласован с соответствующими службами. Подробнее о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
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