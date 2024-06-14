МАК начал расследование после падения вертолета под Первоуральском

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Распиловка льда на реке Тобол у Курганской дамбы. Курган, вертолет, санавиация
Для расследования крушения создана комиссия Фото:
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) организовал расследование после крушения частного вертолета Robinson R44 под Первоуральском, в котором находились бизнесмен Игорь Чистовский в роли пилота и пассажирка — дизайнер Эльнара Дворникова. Информация об этом опубликована на сайте комитета.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — следует из сообщения.

Вертолет потерпел крушение вечером 12 июня. Серьезно пострадали и были доставлены в больницу Чистовский и Дворникова. По последним данным, женщина находится на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии, а мужчина в тяжелом, но стабильном. Полет не был согласован с соответствующими службами. Подробнее о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) организовал расследование после крушения частного вертолета Robinson R44 под Первоуральском, в котором находились бизнесмен Игорь Чистовский в роли пилота и пассажирка — дизайнер Эльнара Дворникова. Информация об этом опубликована на сайте комитета. «Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — следует из сообщения. Вертолет потерпел крушение вечером 12 июня. Серьезно пострадали и были доставлены в больницу Чистовский и Дворникова. По последним данным, женщина находится на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии, а мужчина в тяжелом, но стабильном. Полет не был согласован с соответствующими службами. Подробнее о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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