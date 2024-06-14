МАК начал расследование после падения вертолета под Первоуральском

14 июня 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Для расследования крушения создана комиссия Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие Межгосударственный авиационный комитет (МАК) организовал расследование после крушения частного вертолета Robinson R44 под Первоуральском, в котором находились бизнесмен Игорь Чистовский в роли пилота и пассажирка — дизайнер Эльнара Дворникова. Информация об этом опубликована на сайте комитета. «Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — следует из сообщения. Вертолет потерпел крушение вечером 12 июня. Серьезно пострадали и были доставлены в больницу Чистовский и Дворникова. По последним данным, женщина находится на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии, а мужчина в тяжелом, но стабильном. Полет не был согласован с соответствующими службами. Подробнее о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) организовал расследование после крушения частного вертолета Robinson R44 под Первоуральском, в котором находились бизнесмен Игорь Чистовский в роли пилота и пассажирка — дизайнер Эльнара Дворникова. Информация об этом опубликована на сайте комитета. «Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — следует из сообщения. Вертолет потерпел крушение вечером 12 июня. Серьезно пострадали и были доставлены в больницу Чистовский и Дворникова. По последним данным, женщина находится на аппарате ИВЛ в крайне тяжелом состоянии, а мужчина в тяжелом, но стабильном. Полет не был согласован с соответствующими службами. Подробнее о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.