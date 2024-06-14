Путин предложил создать новую систему гарантий безопасности в Евразии

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Владимир Путин сообщил, что необходимо закончить с внешним военным присутствием в Евразии
Владимир Путин сообщил, что необходимо закончить с внешним военным присутствием в Евразии Фото:

Необходимо начать широкое обсуждение гарантий коллективной безопасности в Евразии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, нужно закончить с внешним военным присутствием в евразийском регионе. 

«Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляция шла на телеканале «Россия-24».

Путин высказался за необходимость сокращения военного присутствия внешних держав в евразийском регионе. Он также указал на важность самостоятельного определения государствами и региональными структурами Евразии конкретных областей сотрудничества в сфере безопасности и разработки эффективных механизмов и договоренностей, которые будут способствовать стабильности и развитию.

Ранее Путин заявил, что мир близко подошел к точке невозврата, передает «Ридус». Он отметил важность безопасности России, подчеркнув, что сейчас имеют особую важность вопросы, касающиеся обороноспособности страны. 

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Необходимо начать широкое обсуждение гарантий коллективной безопасности в Евразии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, нужно закончить с внешним военным присутствием в евразийском регионе.  «Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляция шла на телеканале «Россия-24». Путин высказался за необходимость сокращения военного присутствия внешних держав в евразийском регионе. Он также указал на важность самостоятельного определения государствами и региональными структурами Евразии конкретных областей сотрудничества в сфере безопасности и разработки эффективных механизмов и договоренностей, которые будут способствовать стабильности и развитию. Ранее Путин заявил, что мир близко подошел к точке невозврата, передает «Ридус». Он отметил важность безопасности России, подчеркнув, что с ейчас имеют особую важность вопросы, касающиеся обороноспособности страны. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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