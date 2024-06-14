Путин предложил создать новую систему гарантий безопасности в Евразии

Необходимо начать широкое обсуждение гарантий коллективной безопасности в Евразии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, нужно закончить с внешним военным присутствием в евразийском регионе.
«Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ. Трансляция шла на телеканале «Россия-24».
Путин высказался за необходимость сокращения военного присутствия внешних держав в евразийском регионе. Он также указал на важность самостоятельного определения государствами и региональными структурами Евразии конкретных областей сотрудничества в сфере безопасности и разработки эффективных механизмов и договоренностей, которые будут способствовать стабильности и развитию.
Ранее Путин заявил, что мир близко подошел к точке невозврата, передает «Ридус». Он отметил важность безопасности России, подчеркнув, что сейчас имеют особую важность вопросы, касающиеся обороноспособности страны.
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