Пленный боец ВСУ: среди иностранных наемников был американский стриптизер

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Пленный ВСУ сообщил, что среди иностранных наемников, приехавших воевать за Украину, был американский стриптизер
Пленный ВСУ сообщил, что среди иностранных наемников, приехавших воевать за Украину, был американский стриптизер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Среди иностранных наемников, прибывших для участия в боевых действиях на стороне Украины, оказался американский стриптизер. Об этом сообщил украинский военнопленный.

«Когда я был на базе, можно сказать, на ППД (пункт временной дислокации — прим. URA.RU), привезли молодого, подкаченного, невысокого парня <...> Я спрашиваю „Кто это?“. [А мне ответили]: „Да, это с Америки стриптизер приехал деньги зарабатывать“», — рассказал военнопленный ВСУ в беседе с РИА Новости. 

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что западные наемники не хотят воевать в первых рядах из-за страха смерти. Минобороны сообщило, что ВС РФ поразили пункты временной дислокации иностранных наемников, передает деловое издание «Взгляд». 

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Среди иностранных наемников, прибывших для участия в боевых действиях на стороне Украины, оказался американский стриптизер. Об этом сообщил украинский военнопленный. «Когда я был на базе, можно сказать, на ППД (пункт временной дислокации — прим. URA.RU), привезли молодого, подкаченного, невысокого парня <...> Я спрашиваю „Кто это?“. [А мне ответили]: „Да, это с Америки стриптизер приехал деньги зарабатывать“», — рассказал военнопленный ВСУ в беседе с РИА Новости.  Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что западные наемники не хотят воевать в первых рядах из-за страха смерти. Минобороны сообщило, что ВС РФ поразили пункты временной дислокации иностранных наемников, передает деловое издание «Взгляд». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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