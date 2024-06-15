Пленный боец ВСУ: среди иностранных наемников был американский стриптизер

Среди иностранных наемников, прибывших для участия в боевых действиях на стороне Украины, оказался американский стриптизер. Об этом сообщил украинский военнопленный.
«Когда я был на базе, можно сказать, на ППД (пункт временной дислокации — прим. URA.RU), привезли молодого, подкаченного, невысокого парня <...> Я спрашиваю „Кто это?“. [А мне ответили]: „Да, это с Америки стриптизер приехал деньги зарабатывать“», — рассказал военнопленный ВСУ в беседе с РИА Новости.
Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что западные наемники не хотят воевать в первых рядах из-за страха смерти. Минобороны сообщило, что ВС РФ поразили пункты временной дислокации иностранных наемников, передает деловое издание «Взгляд».
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