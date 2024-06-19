Лидер «Движения первых» представила новые проекты челябинскому губернатору

«Движение первых» организует телепередачу для челябинской молодежи
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Победили в федеральных конкурсах и представили область на их всероссийских этапах 217 участников "Движения..."
Победили в федеральных конкурсах и представили область на их всероссийских этапах 217 участников "Движения..." Фото:

Председатель регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова представила губернатору Челябинской области Алексею Текслеру новые проекты организации. Презентация прошла в рамках заседание совета реготделения, сообщили URA.RU 19 июня в правительстве области.

«Буравова озвучила новые проекты, которые поддержал губернатор. В частности, открытие молодежной телепередачи, где корреспондентами и ведущими будут дети и молодежь при участии наставников. Также в регионе пройдет первый региональный форум школьных и студенческих спортивных клубов, а любительские чемпионаты по футболу и волейболу переведут на регулярную основу», — пояснили в пресс-службе правительства.

С начала 2024 года, по словам Буравовой, «Движение первых» реализовало 13 проектов и мероприятий. Победили в федеральных конкурсах и представили Челябинскую область на Всероссийских этапах 217 его участников.

«Движение первых» было создано в конце декабря 2022 года, объединив все молодежные организации и движения страны: «Юнармию», «Большую перемену», «Российское движение школьников» и другие молодежные и волонтерские объединения. В регионе его возглавила Светлана Буравова, до этого работавшая в минобразования. Также на президентских выборах она была доверенным лицом Владимира Путина.

На сегодня «Движение первых» объединило в Челябинской области свыше 139 тысяч детей и подростков. Число наставников достигло 21 тысячи, а количество первичных отделений составило 975. Постепенно работа Движения охватывает и дошкольные учреждения: там создали уже 21 первичное отделение.

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Председатель регионального отделения «Движения первых» Светлана Буравова представила губернатору Челябинской области Алексею Текслеру новые проекты организации. Презентация прошла в рамках заседание совета реготделения, сообщили URA.RU 19 июня в правительстве области. «Буравова озвучила новые проекты, которые поддержал губернатор. В частности, открытие молодежной телепередачи, где корреспондентами и ведущими будут дети и молодежь при участии наставников. Также в регионе пройдет первый региональный форум школьных и студенческих спортивных клубов, а любительские чемпионаты по футболу и волейболу переведут на регулярную основу», — пояснили в пресс-службе правительства. С начала 2024 года, по словам Буравовой, «Движение первых» реализовало 13 проектов и мероприятий. Победили в федеральных конкурсах и представили Челябинскую область на Всероссийских этапах 217 его участников. «Движение первых» было создано в конце декабря 2022 года, объединив все молодежные организации и движения страны: «Юнармию», «Большую перемену», «Российское движение школьников» и другие молодежные и волонтерские объединения. В регионе его возглавила Светлана Буравова, до этого работавшая в минобразования. Также на президентских выборах она была доверенным лицом Владимира Путина. На сегодня «Движение первых» объединило в Челябинской области свыше 139 тысяч детей и подростков. Число наставников достигло 21 тысячи, а количество первичных отделений составило 975. Постепенно работа Движения охватывает и дошкольные учреждения: там создали уже 21 первичное отделение.
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