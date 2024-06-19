Глава МАГАТЭ Гросси испугался новых антироссийских санкций

Гросси: введение санкций против «Росатома» угрожает ядерной безопасности
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Рафаэль Гросси заявил, что Росатом" - крупнейший поставщик ядерных реакторов в мире
Рафаэль Гросси заявил, что Росатом" - крупнейший поставщик ядерных реакторов в мире Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции против «Росатома» могут угрожать ядерной безопасности. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Даже надлежащее введение санкций против „Росатома“ может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, поскольку они поставляют топливо и предоставляют услуги во многих странах», — заявил Гросси в беседе с украинским агентством Укринформ. Он отметил, что «Росатом» является крупнейшим поставщиком ядерных реакторов в мире и имеет значительное присутствие во многих странах, предоставляя топливо и услуги.

Ранее «Росатом» заявил о важности исключения влияния политической ситуации на работу рынка ядерного топлива. Компания подчеркнула, что в условиях глобального энергетического перехода и растущей потребности в ядерном топливе международное сотрудничество на взаимовыгодных условиях играет ключевую роль в развитии отрасли.

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Санкции против «Росатома» могут угрожать ядерной безопасности. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «Даже надлежащее введение санкций против „Росатома“ может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, поскольку они поставляют топливо и предоставляют услуги во многих странах», — заявил Гросси в беседе с украинским агентством Укринформ. Он отметил, что «Росатом» является крупнейшим поставщиком ядерных реакторов в мире и имеет значительное присутствие во многих странах, предоставляя топливо и услуги. Ранее «Росатом» заявил о важности исключения влияния политической ситуации на работу рынка ядерного топлива. Компания подчеркнула, что в условиях глобального энергетического перехода и растущей потребности в ядерном топливе международное сотрудничество на взаимовыгодных условиях играет ключевую роль в развитии отрасли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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