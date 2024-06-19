Глава МАГАТЭ Гросси испугался новых антироссийских санкций

Санкции против «Росатома» могут угрожать ядерной безопасности. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Даже надлежащее введение санкций против „Росатома“ может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, поскольку они поставляют топливо и предоставляют услуги во многих странах», — заявил Гросси в беседе с украинским агентством Укринформ. Он отметил, что «Росатом» является крупнейшим поставщиком ядерных реакторов в мире и имеет значительное присутствие во многих странах, предоставляя топливо и услуги.
Ранее «Росатом» заявил о важности исключения влияния политической ситуации на работу рынка ядерного топлива. Компания подчеркнула, что в условиях глобального энергетического перехода и растущей потребности в ядерном топливе международное сотрудничество на взаимовыгодных условиях играет ключевую роль в развитии отрасли.
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