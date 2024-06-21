Свердловчанам придется платить вдвое больше за «однушки» после отмены льготной ипотеки

Ипотечный платеж в Екатеринбурге вырастет в 2 раза с отменой льготной ипотеки
© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство Солнечных аллей в мкр Солнечный. Екатеринбург, жилой дом, ипотека, строительство, новостройка
Разница в платеже по ипотеке составит около 39 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге ежемесячный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру вырастет в два раза. Эксперты «Циан. Аналитики» изучили, как переход на рыночные ставки после отмены льготной программы повлияет на ипотечные платежи.

«Сейчас ежемесячный ипотечный платеж за однокомнатную квартиру в Екатеринбурге по льготной ставке 8% составляет в среднем 31,3 тысяч рублей. После отмены этой программы платеж по рыночной ставке 18% вырастет до 70,3 тысяч рублей», — приводят график изменений в «Циан. Аналитике». Разница между платежами изменится в 2 раза. При расчетах эксперты учитывали, ограничение по максимальному размеру льготного кредита — 6 млн руб.

Однако, в «Циан. Аналитике» напомнили, что расчеты являются приблизительными, потому что в рыночной ипотеке нет четких ограничений по сумме кредита и первому взносу, в отличие от льготной программы. Она прекращает действовать 1 июля 2024 года.

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В Екатеринбурге ежемесячный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру вырастет в два раза. Эксперты «Циан. Аналитики» изучили, как переход на рыночные ставки после отмены льготной программы повлияет на ипотечные платежи. «Сейчас ежемесячный ипотечный платеж за однокомнатную квартиру в Екатеринбурге по льготной ставке 8% составляет в среднем 31,3 тысяч рублей. После отмены этой программы платеж по рыночной ставке 18% вырастет до 70,3 тысяч рублей», — приводят график изменений в «Циан. Аналитике». Разница между платежами изменится в 2 раза. При расчетах эксперты учитывали, ограничение по максимальному размеру льготного кредита — 6 млн руб. Однако, в «Циан. Аналитике» напомнили, что расчеты являются приблизительными, потому что в рыночной ипотеке нет четких ограничений по сумме кредита и первому взносу, в отличие от льготной программы. Она прекращает действовать 1 июля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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