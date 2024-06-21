Свердловчанам придется платить вдвое больше за «однушки» после отмены льготной ипотеки

Ипотечный платеж в Екатеринбурге вырастет в 2 раза с отменой льготной ипотеки

21 июня 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Разница в платеже по ипотеке составит около 39 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге ежемесячный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру вырастет в два раза. Эксперты «Циан. Аналитики» изучили, как переход на рыночные ставки после отмены льготной программы повлияет на ипотечные платежи. «Сейчас ежемесячный ипотечный платеж за однокомнатную квартиру в Екатеринбурге по льготной ставке 8% составляет в среднем 31,3 тысяч рублей. После отмены этой программы платеж по рыночной ставке 18% вырастет до 70,3 тысяч рублей», — приводят график изменений в «Циан. Аналитике». Разница между платежами изменится в 2 раза. При расчетах эксперты учитывали, ограничение по максимальному размеру льготного кредита — 6 млн руб. Однако, в «Циан. Аналитике» напомнили, что расчеты являются приблизительными, потому что в рыночной ипотеке нет четких ограничений по сумме кредита и первому взносу, в отличие от льготной программы. Она прекращает действовать 1 июля 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ежемесячный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру вырастет в два раза. Эксперты «Циан. Аналитики» изучили, как переход на рыночные ставки после отмены льготной программы повлияет на ипотечные платежи. «Сейчас ежемесячный ипотечный платеж за однокомнатную квартиру в Екатеринбурге по льготной ставке 8% составляет в среднем 31,3 тысяч рублей. После отмены этой программы платеж по рыночной ставке 18% вырастет до 70,3 тысяч рублей», — приводят график изменений в «Циан. Аналитике». Разница между платежами изменится в 2 раза. При расчетах эксперты учитывали, ограничение по максимальному размеру льготного кредита — 6 млн руб. Однако, в «Циан. Аналитике» напомнили, что расчеты являются приблизительными, потому что в рыночной ипотеке нет четких ограничений по сумме кредита и первому взносу, в отличие от льготной программы. Она прекращает действовать 1 июля 2024 года.