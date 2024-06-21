Свердловчанам придется платить вдвое больше за «однушки» после отмены льготной ипотеки

В Екатеринбурге ежемесячный платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру вырастет в два раза. Эксперты «Циан. Аналитики» изучили, как переход на рыночные ставки после отмены льготной программы повлияет на ипотечные платежи.
«Сейчас ежемесячный ипотечный платеж за однокомнатную квартиру в Екатеринбурге по льготной ставке 8% составляет в среднем 31,3 тысяч рублей. После отмены этой программы платеж по рыночной ставке 18% вырастет до 70,3 тысяч рублей», — приводят график изменений в «Циан. Аналитике». Разница между платежами изменится в 2 раза. При расчетах эксперты учитывали, ограничение по максимальному размеру льготного кредита — 6 млн руб.
Однако, в «Циан. Аналитике» напомнили, что расчеты являются приблизительными, потому что в рыночной ипотеке нет четких ограничений по сумме кредита и первому взносу, в отличие от льготной программы. Она прекращает действовать 1 июля 2024 года.
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