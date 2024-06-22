УГМК пробралась в скандальный недострой в центре Екатеринбурга — чтобы проверить его. Фото

Депутат Козлов: УГМК не требует сноса недостроя у свердловского правительства

22 июня 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Эксперты УГМК «Навигатор» приехали оценивать недострой вместе с прокуратурой Фото: корреспондент URA.RU Представители прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга и эксперты от «УГМК-Навигатор» 21 июня с третьей попытки смогли попасть в долгострой на Октябрьской площади, чтобы проверить его состояние. Сейчас на этом месте идет возведение делового центра, в котором, по планам, будет располагаться музей СВО. Эксперты должны выяснить, безопасен ли фундамент здания, рассказал в беседе с URA.RU депутат гордумы Екатеринбурга, глава ГК «Априори», представляющей интересы УГМК, Сергей Козлов. «Сегодня был осмотр, наконец-то, Олег Хабибуллин (собственник здания, предприниматель и бывший депутат гордумы Екатеринбурга — прим. URA.RU) допустил на объект и прокуратуру, и экспертов. Дважды это дело он блокировал. Нам, как смежникам, интересно, чтобы задние было безопасно. Мы ждем решения суда, чтобы начинать благоустройство сквера, который соединит набережную и ул. Вайнера. Если экспертиза скажет, что здание в удовлетворительном состоянии, вопросов нет», — объяснил Козлов. УГМК и Хабибуллин приобрели части недостроя 90-х годов на Октябрьской площади в 2018 году. Металлургическая копания проверила свою часть фундамента, выяснила, что он непригоден, и все снесла, начав свое строительство с нуля. А Хабибуллин решил использовать действующие конструкции для запуска многофункционального делового центра. «Мы просим предоставить нам экспертное заключение, что объект безопасный. Потому что мы точно знаем, что с фундаментом есть проблемы, мы ведь делали замеры, и свой снесли. У нас сейчас совершенно новое строительство», — отметил Козлов. Хабибуллин же уверен, что его здание хотят снести и просто ищут для этого аргументы. «УГМК свою позицию озвучили еще в 2021 году. Они сказали, что хотят снести здание, потому что оно мешает их проекту, который рядом строится. Полагаю, что экспертам поставлена задача что-то найти, к чему-то привязаться. Думаю, хотят под аварийность подвести. Если даже произойдет самый плохой сценарий, получат нужное решение и нас обяжут снести, снесем. Но я нацелен все делать до конца», — заявил он URA.RU. Сейчас судебное разбирательство по недострою из третье кассационной инстанции вернулось во вторую. Прежняя проверка (2023 года) Московского проектного института специального строительства, косвенно подчиняющегося Минобороны, УГМК не устроила. По процессуальным основаниям она была судом отклонена. Эксперты УГМК «Навигатор» делали осмотр строящегося объекта в присутствии представителей прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга Фото: корреспондент URA.RU Эксперты УГМК «Навигатор» провели осмотр конструкций здания, после чего должны подготовить заключение Фото: корреспондент URA.RU Здание Хабибуллина примыкает к стройке УГМК Фото: корреспондент URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга и эксперты от «УГМК-Навигатор» 21 июня с третьей попытки смогли попасть в долгострой на Октябрьской площади, чтобы проверить его состояние. Сейчас на этом месте идет возведение делового центра, в котором, по планам, будет располагаться музей СВО. Эксперты должны выяснить, безопасен ли фундамент здания, рассказал в беседе с URA.RU депутат гордумы Екатеринбурга, глава ГК «Априори», представляющей интересы УГМК, Сергей Козлов. «Сегодня был осмотр, наконец-то, Олег Хабибуллин (собственник здания, предприниматель и бывший депутат гордумы Екатеринбурга — прим. URA.RU) допустил на объект и прокуратуру, и экспертов. Дважды это дело он блокировал. Нам, как смежникам, интересно, чтобы задние было безопасно. Мы ждем решения суда, чтобы начинать благоустройство сквера, который соединит набережную и ул. Вайнера. Если экспертиза скажет, что здание в удовлетворительном состоянии, вопросов нет», — объяснил Козлов. УГМК и Хабибуллин приобрели части недостроя 90-х годов на Октябрьской площади в 2018 году. Металлургическая копания проверила свою часть фундамента, выяснила, что он непригоден, и все снесла, начав свое строительство с нуля. А Хабибуллин решил использовать действующие конструкции для запуска многофункционального делового центра. «Мы просим предоставить нам экспертное заключение, что объект безопасный. Потому что мы точно знаем, что с фундаментом есть проблемы, мы ведь делали замеры, и свой снесли. У нас сейчас совершенно новое строительство», — отметил Козлов. Хабибуллин же уверен, что его здание хотят снести и просто ищут для этого аргументы. «УГМК свою позицию озвучили еще в 2021 году. Они сказали, что хотят снести здание, потому что оно мешает их проекту, который рядом строится. Полагаю, что экспертам поставлена задача что-то найти, к чему-то привязаться. Думаю, хотят под аварийность подвести. Если даже произойдет самый плохой сценарий, получат нужное решение и нас обяжут снести, снесем. Но я нацелен все делать до конца», — заявил он URA.RU. Сейчас судебное разбирательство по недострою из третье кассационной инстанции вернулось во вторую. Прежняя проверка (2023 года) Московского проектного института специального строительства, косвенно подчиняющегося Минобороны, УГМК не устроила. По процессуальным основаниям она была судом отклонена.