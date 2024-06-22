Стала известна причина развода Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес приняла решение прекратить попытки спасти свой брак с актером Беном Аффлеком. По словам источника, близкого к звезде, причинами развода стали его постоянная сварливость и негативный настрой.
«Главная причина, по которой 54-летняя Джей Ло ушла от своего 51-летнего мужа, заключалась в том, что он всегда был сварливым и негативным», — сообщил источник в беседе с Daily Mail. По его словам, после многочисленных слухов об их отношениях стало ясно, что Лопес больше не видит возможности для улучшения ситуации.
Отмечается, что певица планирует продолжить карьеру. После отмены своего тура в 2024 году Лопес намерена возобновить его в 2025 году.
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