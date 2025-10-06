Матвиенко обозначила приоритеты бюджета России до 2028 года

Бюджет России, определенный до 2028 года, будет направлен на поддержку российской армии, обеспечение безопасности общества и страны, а также на выполнение социальных обязательств перед гражданами. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Основные приоритеты бюджета очевидны. О них четко сказал президент России Владимир Владимирович Путин. Это, прежде всего, поддержка наших Вооруженных Сил, обеспечение безопасности общества и государства, также безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, перед семьями с детьми, перед участниками специальной военной операции», — заявила Матвиенко на слушаниях по бюджету. Трансляция велась на телеканале Совфеда.
Ранее правительство РФ выделило более 50 млрд рублей на социальные выплаты. Среди них свыше 4,8 млрд рублей выделено из резервного фонда на региональные доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам. Это решение позволит обеспечить дополнительные выплаты для более 1,2 миллиона человек с низким уровнем материального обеспечения.
В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 56,8 млрд рублей. Дополнительное финансирование стало необходимым из-за роста средних выплат после индексации социальных пенсий и увеличения числа получателей. Также из резервного фонда выделяется более 5,2 млрд рублей на ежемесячные выплаты лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, что связано с ростом числа получателей этой меры поддержки.
