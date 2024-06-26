WSJ: Байден вынужден смягчать санкции против РФ из-за роста цен на нефть

26 июня 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Джо Байден вынужден менять санкционную политику против России из-за ноябрьских выборов в США Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Цены на нефть могут сильно подскочить перед выборами президента США из-за антироссийских санкций. Поэтому глава Штатов Джо Байден вынужден вводить более мягкие ограничения, чем были ранее. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. «Администрация Байдена хочет сохранить стабильные цены на нефть и газ перед выборами в ноябре. Эта политика привела к более мягким, чем ожидалось, санкциям в отношении крупных производителей», — говорится в материале . Высокопоставленный чиновник из администрации США заявил, что Байден пытался сделать все возможное, чтобы сдержать рост цен на нефть, не отказываясь от санкционного давления. Однако этого не получилось. Американский предприниматель Илон Маск отмечал, что из-за этого Байдена на выборах ждет жесткая конкуренция со стороны бывшего главы Штатов Дональда Трампа, передает 360.ru. Американские ограничения против РФ привели к расцвету теневого рынка нефти в Европе. В Британии отмечали, что компании не могут следовать санкциям, ведь они становятся все более невыполнимыми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на нефть могут сильно подскочить перед выборами президента США из-за антироссийских санкций. Поэтому глава Штатов Джо Байден вынужден вводить более мягкие ограничения, чем были ранее. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. «Администрация Байдена хочет сохранить стабильные цены на нефть и газ перед выборами в ноябре. Эта политика привела к более мягким, чем ожидалось, санкциям в отношении крупных производителей», — говорится в материале. Высокопоставленный чиновник из администрации США заявил, что Байден пытался сделать все возможное, чтобы сдержать рост цен на нефть, не отказываясь от санкционного давления. Однако этого не получилось. Американский предприниматель Илон Маск отмечал, что из-за этого Байдена на выборах ждет жесткая конкуренция со стороны бывшего главы Штатов Дональда Трампа, передает 360.ru. Американские ограничения против РФ привели к расцвету теневого рынка нефти в Европе. В Британии отмечали, что компании не могут следовать санкциям, ведь они становятся все более невыполнимыми.