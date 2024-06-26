Авиакомпания «Победа» увеличит число рейсов из Перми в Москву

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Самолеты будут летать в аэропорт «Шереметьево»
Самолеты будут летать в аэропорт «Шереметьево» Фото:

Жители Перми смогут чаще летать в Москву. Решение об увеличении количества рейсов приняла авиакомпания «Победа».

«В течение июля 2024 года „Победа“ будет выполнять между Москвой и Пермью три рейса в сутки», — сказано на сайте авиакомпании. На сайте аэропорта «Большое Савино» сказано, что речь идет о полетах в аэропорт «Шереметьево». Новые рейсы стоят в расписании с 1 июля.

Ранее URA.RU рассказало, что авиакомпания «Победа» увеличит количество рейсов из Перми в Сочи. Самолеты будут летать до десяти раз в неделю.

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Жители Перми смогут чаще летать в Москву. Решение об увеличении количества рейсов приняла авиакомпания «Победа». «В течение июля 2024 года „Победа“ будет выполнять между Москвой и Пермью три рейса в сутки», — сказано на сайте авиакомпании. На сайте аэропорта «Большое Савино» сказано, что речь идет о полетах в аэропорт «Шереметьево». Новые рейсы стоят в расписании с 1 июля. Ранее URA.RU рассказало, что авиакомпания «Победа» увеличит количество рейсов из Перми в Сочи. Самолеты будут летать до десяти раз в неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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