Авиакомпания «Победа» увеличит число рейсов из Перми в Москву

Самолеты будут летать в аэропорт «Шереметьево»
Жители Перми смогут чаще летать в Москву. Решение об увеличении количества рейсов приняла авиакомпания «Победа».
«В течение июля 2024 года „Победа“ будет выполнять между Москвой и Пермью три рейса в сутки», — сказано на сайте авиакомпании. На сайте аэропорта «Большое Савино» сказано, что речь идет о полетах в аэропорт «Шереметьево». Новые рейсы стоят в расписании с 1 июля.
Ранее URA.RU рассказало, что авиакомпания «Победа» увеличит количество рейсов из Перми в Сочи. Самолеты будут летать до десяти раз в неделю.
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