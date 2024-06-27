Врач раскрыла опасные ошибки лечения гипертонии

Люди, страдающие гипертонией, зачастую при улучшении самочувствия отказываются от приема лекарств. Однако это может привести к серьезным последствиям, включая повреждение органов, инсульт и инфаркт. Об этом рассказала врач-терапевт Анна Баркулова.
«Многие пациенты считают, что при хорошем самочувствии не нужно принимать лекарства от гипертонии. На самом деле большинство не замечают повышения давления. Это не значит, что его не нужно снижать. Стабильное повышение артериального давления может привести к поражению внутренних органов, инсульту или инфаркту», — объяснила терапевт в разговоре с «Газетой.ру».
Баркулова также подчеркнула, что даже при достижении целевых показателей давления необходимо продолжать лечение, так как это свидетельствует о правильности выбранного курса терапии. Она отметила, что концепция «рабочего давления» устарела и что давление 160/100, при котором некоторые пациенты чувствуют себя комфортно, фактически опасно для здоровья.
Ранее ученые из Финляндии отметили, что повышенное давление у подростков влияет на их когнитивные функции. В связи с этим у детей может снижаться обучаемость. Людям с гипертонией также рекомендовалось отказаться от кофе.
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