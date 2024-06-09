Названо опасное последствие высокого давления у детей

Финские ученые обнаружили связь между артериальным давлением и жесткостью артерий с когнитивными функциями подростков. Исследование проводилось специалистами из Университета Йювяскюля и Университета Восточной Финляндии.
«Подростки с более высоким кровяным давлением имели худшее внимание, обучаемость и общие когнитивные способности», — говорится в результатах исследования, передает «Ридус». Отмечается, что повышенная скорость пульсовой волны (показатель жесткости артерий) была связана с ухудшением рабочей памяти.
Исследователи подчеркивают необходимость предупреждения гипертонии и артериальной жесткости у молодежи для сохранения когнитивного здоровья. Для подтверждения причинно-следственной связи между состоянием артерий и функциями мозга требуются дополнительные исследования с использованием передовых методов визуализации мозга.
Ранее врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что калий, содержащийся в зелени, способствует выводу жидкости из организма, что помогает снизить артериальное давление. Она добавила, что людям с гипертонией рекомендуется добавить в свой рацион три популярных растения: петрушку, укроп и листовой салат.
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