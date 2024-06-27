ТАСС: США заявили, что российский спутник развалился в космосе

Космическое командование США сообщило о разрушении российского спутника «Ресурс П» на околоземной орбите. Об этом говорится в заявлении в соцсети.
«Космическое командование может подтвердить разрушение выведенного из эксплуатации российского аппарата „Ресурс П1“, это произошло на низкой околоземной орбите 26 июня», — говорится в заявлении командования в соцсети Х. По информации командования, спутник распался на 100 фрагментов, однако ситуация не представляет угрозы. Спутники серии «Ресурс-П» используются для различных видов наблюдения за Землей и имеют срок службы около пяти лет.
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