ТАСС: США заявили, что российский спутник развалился в космосе

27 июня 2024 в 23:02 Размер текста - 17 +

Спутник путник распался на 100 фрагментов, заявили в космическом командовании Фото: nightrider/pickupimage Космическое командование США сообщило о разрушении российского спутника «Ресурс П» на околоземной орбите. Об этом говорится в заявлении в соцсети. «Космическое командование может подтвердить разрушение выведенного из эксплуатации российского аппарата „Ресурс П1“, это произошло на низкой околоземной орбите 26 июня», — говорится в заявлении командования в соцсети Х. По информации командования, спутник распался на 100 фрагментов, однако ситуация не представляет угрозы. Спутники серии «Ресурс-П» используются для различных видов наблюдения за Землей и имеют срок службы около пяти лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Космическое командование США сообщило о разрушении российского спутника «Ресурс П» на околоземной орбите. Об этом говорится в заявлении в соцсети. «Космическое командование может подтвердить разрушение выведенного из эксплуатации российского аппарата „Ресурс П1“, это произошло на низкой околоземной орбите 26 июня», — говорится в заявлении командования в соцсети Х. По информации командования, спутник распался на 100 фрагментов, однако ситуация не представляет угрозы. Спутники серии «Ресурс-П» используются для различных видов наблюдения за Землей и имеют срок службы около пяти лет.