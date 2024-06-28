Кремль следит за выборами во Франции

28 июня 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Кремль отмечает спад популярности ряда французских политиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль следит за парламентскими выборами во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По его словам, российские власти заметили спад популярности ряда французских политиков. «Конечно [следим]. Франция это одна из крупнейших стран Европы. И исход избирательной кампании представляет для нас интерес. Мы наблюдаем за тем, что происходит. Видим, что есть динамика, связанная с потерей популярности одних политических сил, ростом популярности других», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь Путина отметил, что выборы остаются внутренним делом Франции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кремль следит за парламентскими выборами во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По его словам, российские власти заметили спад популярности ряда французских политиков. «Конечно [следим]. Франция это одна из крупнейших стран Европы. И исход избирательной кампании представляет для нас интерес. Мы наблюдаем за тем, что происходит. Видим, что есть динамика, связанная с потерей популярности одних политических сил, ростом популярности других», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь Путина отметил, что выборы остаются внутренним делом Франции.