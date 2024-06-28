Кремль следит за выборами во Франции

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Виды Парижа. Париж, эйфелева башня, париж, франция, иллюминация, мост йена
Кремль отмечает спад популярности ряда французских политиков Фото:

Кремль следит за парламентскими выборами во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По его словам, российские власти заметили спад популярности ряда французских политиков.

«Конечно [следим]. Франция это одна из крупнейших стран Европы. И исход избирательной кампании представляет для нас интерес. Мы наблюдаем за тем, что происходит. Видим, что есть динамика, связанная с потерей популярности одних политических сил, ростом популярности других», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь Путина отметил, что выборы остаются внутренним делом Франции.

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Кремль следит за парламентскими выборами во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По его словам, российские власти заметили спад популярности ряда французских политиков. «Конечно [следим]. Франция это одна из крупнейших стран Европы. И исход избирательной кампании представляет для нас интерес. Мы наблюдаем за тем, что происходит. Видим, что есть динамика, связанная с потерей популярности одних политических сил, ростом популярности других», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом пресс-секретарь Путина отметил, что выборы остаются внутренним делом Франции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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