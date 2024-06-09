Салливан: ВСУ уже пользуются разрешением США наносить удары по России

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ВСУ используют оружие США для ударов по РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные используют американское оружие для нанесения ударов по территории РФ. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Просто не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям», — заявил Салливан. По словам советника, разрешение Киеву наносить удары по РФ оружием Штатов дал американский лидер Джо Байден. Этим Салливан поделился в интервью телеканалу CBS.

Ранее Пентагон разрешил Украине использовать поставленное вооружение для ударов по РФ в ходе контрбатарейной борьбы. Президент США Джо Байден отметил, что разрешение на удары ВСУ по территории России может привести к вовлечению Запада в конфликт с Москвой.

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Украинские военные используют американское оружие для нанесения ударов по территории РФ. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Просто не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям», — заявил Салливан. По словам советника, разрешение Киеву наносить удары по РФ оружием Штатов дал американский лидер Джо Байден. Этим Салливан поделился в интервью телеканалу CBS. Ранее Пентагон разрешил Украине использовать поставленное вооружение для ударов по РФ в ходе контрбатарейной борьбы. Президент США Джо Байден отметил, что разрешение на удары ВСУ по территории России может привести к вовлечению Запада в конфликт с Москвой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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