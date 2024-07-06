В Екатеринбурге сохранится теплая погода

В воскресенье 7 июля на территории Свердловской области погода ожидается без значительных изменений, так как влияние антициклона с умеренно-теплой воздушной массой при небольшой облачности обеспечит сохранение тепла в регионе, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«В перспективе высотник будет смещаться на юг, от Пермского края через Башкирию. Связанные с циклоном осадки затронут юго-запад Свердловского области в понедельник. Другими словами, ливневые дожди и грозы, связанные с движением холодного фронта через Зарубежную Европу и европейскую часть России в первые дни июля, до Свердловской области не дойдут.», — написал Пулин в своем telegram-канале.
В Екатеринбурге 7 июля будет по большей части малооблачно, без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +27 или +29, а ночью она опустится до +16 или +18 градусов. Ветер ожидается северный, северно-восточный, 1,4 метра в секунду.
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