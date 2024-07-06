06 июля 2024

В Екатеринбурге сохранится теплая погода

Синоптик Пулин: в Свердловской области сохраняется погода около +29 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков
В Екатеринбурге будет малооблачно, без осадков Фото:

В воскресенье 7 июля на территории Свердловской области погода ожидается без значительных изменений, так как влияние антициклона с умеренно-теплой воздушной массой при небольшой облачности обеспечит сохранение тепла в регионе, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«В перспективе высотник будет смещаться на юг, от Пермского края через Башкирию. Связанные с циклоном осадки затронут юго-запад Свердловского области в понедельник. Другими словами, ливневые дожди и грозы, связанные с движением холодного фронта через Зарубежную Европу и европейскую часть России в первые дни июля, до Свердловской области не дойдут.», — написал Пулин в своем telegram-канале.

В Екатеринбурге 7 июля будет по большей части малооблачно, без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +27 или +29, а ночью она опустится до +16 или +18 градусов. Ветер ожидается северный, северно-восточный, 1,4 метра в секунду.

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В воскресенье 7 июля на территории Свердловской области погода ожидается без значительных изменений, так как влияние антициклона с умеренно-теплой воздушной массой при небольшой облачности обеспечит сохранение тепла в регионе, сообщил синоптик Алексей Пулин. «В перспективе высотник будет смещаться на юг, от Пермского края через Башкирию. Связанные с циклоном осадки затронут юго-запад Свердловского области в понедельник. Другими словами, ливневые дожди и грозы, связанные с движением холодного фронта через Зарубежную Европу и европейскую часть России в первые дни июля, до Свердловской области не дойдут.», — написал Пулин в своем telegram-канале. В Екатеринбурге 7 июля будет по большей части малооблачно, без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +27 или +29, а ночью она опустится до +16 или +18 градусов. Ветер ожидается северный, северно-восточный, 1,4 метра в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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