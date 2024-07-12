ВСУ размещают силы в жилых секторах: карта СВО на 12 июля

МО: БПЛА «Суперкам» фиксируют размещение техники и сил ВСУ в жилых секторах

12 июля 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

ВС РФ фиксируют размещение техники и сил ВСУ в жилых секторах Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские операторы беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) «Суперкам» группировки войск «Север» зафиксировали размещение ВСУ в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры. Интерактивная карта спецоперации на Украине, а также ход военных действий на 12 июля — в материале URA.RU. Размещение сил ВСУ в жилых секторах Операторы БПЛА «Суперкам» группировки «Север» регулярно обнаруживают размещение пехоты и военной техники ВСУ в населенных пунктах и на объектах социальной инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ. Оператор БПЛА с позывным «Испанец» поделился, что «Суперкам» позволяет детально наблюдать за движением и маскировкой вражеских подразделений, а также корректировать огонь артиллерии благодаря точным координатам. Сватовско-кременское направление Командование ВСУ перебросило группу солдат на сватовско-кременское направление. Этим подразделениям было поручено осуществлять удары с помощью беспилотников по объектам, населенным пунктам и инфраструктуре гражданского назначения. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Херсонское направление Военнослужащие Воздушно-десантных войск России, действующие в рамках группировки «Днепр», успешно поразили более десяти транспортных средств ВСУ. Операторы БПЛА ZALA обнаружили автомобильную технику ВСУ, которая использовалась украинцами для военных целей ночью и скрывалась днем. После передачи данных беспилотникам операторы FPV-дронов в течение часа нанесли точечные удары по обнаруженным целям. Артиллерийское подразделение российской группировки «Днепр» успешно атаковало опорный пункт ВСУ, используя реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Артиллеристы, действуя на херсонском направлении, ночью получили точные координаты цели от операторов беспилотных летательных аппаратов. Подразделение оперативно заняло позицию для атаки и провело точное наведение по опорному пункту противника. В результате атаки активность вражеских сил на пораженных объектах значительно уменьшилась после неудачных попыток эвакуации. Торецкое направление ВС РФ уничтожили две группы украинских военнослужащих, которых ВСУ пытались перебросить в качестве резерва в район Нью-Йорка (Новгородское) в ДНР. Они использовали удары артиллерии и FPV-дроны. Условные обозначения URA.RU Авдеевское направление Экипаж боевой машины пехоты БМП-3, действующий в составе группировки войск «Центр», успешно атаковал и захватил опорный пункт ВСУ в районе Авдеевки, что способствовало продвижению штурмовых подразделений. В процессе выполнения боевого задания разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов определила координаты укреплений противника, которые были незамедлительно переданы на командный пункт. За отличие в выполнении боевых задач командование соединения вручило экипажу БМП-3 медали «За отвагу» непосредственно на передовой. Харьковское направление ВСУ продолжают попытки выбить российские войска с занятных позиций. В районе Глубокого украинские войска провели безуспешную контратаку. В Волчанске продолжаются встречные бои. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские операторы беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) «Суперкам» группировки войск «Север» зафиксировали размещение ВСУ в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры. Интерактивная карта спецоперации на Украине, а также ход военных действий на 12 июля — в материале URA.RU. Операторы БПЛА «Суперкам» группировки «Север» регулярно обнаруживают размещение пехоты и военной техники ВСУ в населенных пунктах и на объектах социальной инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ. Оператор БПЛА с позывным «Испанец» поделился, что «Суперкам» позволяет детально наблюдать за движением и маскировкой вражеских подразделений, а также корректировать огонь артиллерии благодаря точным координатам. Командование ВСУ перебросило группу солдат на сватовско-кременское направление. Этим подразделениям было поручено осуществлять удары с помощью беспилотников по объектам, населенным пунктам и инфраструктуре гражданского назначения. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Военнослужащие Воздушно-десантных войск России, действующие в рамках группировки «Днепр», успешно поразили более десяти транспортных средств ВСУ. Операторы БПЛА ZALA обнаружили автомобильную технику ВСУ, которая использовалась украинцами для военных целей ночью и скрывалась днем. После передачи данных беспилотникам операторы FPV-дронов в течение часа нанесли точечные удары по обнаруженным целям. Артиллерийское подразделение российской группировки «Днепр» успешно атаковало опорный пункт ВСУ, используя реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Артиллеристы, действуя на херсонском направлении, ночью получили точные координаты цели от операторов беспилотных летательных аппаратов. Подразделение оперативно заняло позицию для атаки и провело точное наведение по опорному пункту противника. В результате атаки активность вражеских сил на пораженных объектах значительно уменьшилась после неудачных попыток эвакуации. ВС РФ уничтожили две группы украинских военнослужащих, которых ВСУ пытались перебросить в качестве резерва в район Нью-Йорка (Новгородское) в ДНР. Они использовали удары артиллерии и FPV-дроны. Экипаж боевой машины пехоты БМП-3, действующий в составе группировки войск «Центр», успешно атаковал и захватил опорный пункт ВСУ в районе Авдеевки, что способствовало продвижению штурмовых подразделений. В процессе выполнения боевого задания разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов определила координаты укреплений противника, которые были незамедлительно переданы на командный пункт. За отличие в выполнении боевых задач командование соединения вручило экипажу БМП-3 медали «За отвагу» непосредственно на передовой. ВСУ продолжают попытки выбить российские войска с занятных позиций. В районе Глубокого украинские войска провели безуспешную контратаку. В Волчанске продолжаются встречные бои.