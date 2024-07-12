В центре Челябинска перекроют движение: как объехать

В центре Челябинска закроют движение на три часа во время праздника

12 июля 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

С 12 часов в центре Челябинска начшется праздник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска вечером 13 июля перекроют движение возле театра драмы. Об этом предупредили в пресс-службе городской мэрии. Там уточнили, что перекрытия связаны с городским праздником — в этот день планируется проведение «Оптик-Феста».



«В целях обеспечения безопасности с 20 до 23 часов будет закрыто движение транспорта по улице Тимирязева на участке от улицы Елькина до Цвиллинга», — уточнили в пресс-службе мэрии. Ближайший вариант объезда возможен через проспект Ленина и прилегающие улицы. 13 июля в городе будут праздновать «Оптик-Фест». По данным пресс-службы мэрии, в программе мероприятия запланированы конкурсы и развлечения для детей, пенная вечеринка, шоу чирлидинга и силовое шоу, а также выступление музыкальных коллективов. Вход бесплатный. В Челябинске перекроют на три часа центр города Пресс-служба администрации Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Челябинска вечером 13 июля перекроют движение возле театра драмы. Об этом предупредили в пресс-службе городской мэрии. Там уточнили, что перекрытия связаны с городским праздником — в этот день планируется проведение «Оптик-Феста». «В целях обеспечения безопасности с 20 до 23 часов будет закрыто движение транспорта по улице Тимирязева на участке от улицы Елькина до Цвиллинга», — уточнили в пресс-службе мэрии. Ближайший вариант объезда возможен через проспект Ленина и прилегающие улицы. 13 июля в городе будут праздновать «Оптик-Фест». По данным пресс-службы мэрии, в программе мероприятия запланированы конкурсы и развлечения для детей, пенная вечеринка, шоу чирлидинга и силовое шоу, а также выступление музыкальных коллективов. Вход бесплатный.