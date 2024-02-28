Bild опубликовал четырехэтапный «план» нападения России на НАТО

29 февраля 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

В Германии рассказали о планах РФ против альянса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Германии обнародовали теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО. Он представлен со ссылкой на правительственный документ из состоит из четырех фаз. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild. «Первая фаза — это кампания массовой дезинформации, в том числе в СМИ и соцсетях, чтобы дестабилизировать западное общество. Вторая фаза — маневры войск на границах НАТО с усилением шпионажа», — пишет Bild. Издание также сообщает, что во время третьей фазы будет якобы вторжение войск. Четвертая фаза, по версии издания, будет заключаться в боях на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве. Ранее Bild опубликовало планы Германии по возможной войне с РФ. В материалах описывается, как стороны намерены действовать в случае возникновения конфликта, сообщало издание. Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) намеревался задействовать десятки тысяч солдат.

В Германии обнародовали теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО. Он представлен со ссылкой на правительственный документ из состоит из четырех фаз. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild. «Первая фаза — это кампания массовой дезинформации, в том числе в СМИ и соцсетях, чтобы дестабилизировать западное общество. Вторая фаза — маневры войск на границах НАТО с усилением шпионажа», — пишет Bild. Издание также сообщает, что во время третьей фазы будет якобы вторжение войск. Четвертая фаза, по версии издания, будет заключаться в боях на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве. Ранее Bild опубликовало планы Германии по возможной войне с РФ. В материалах описывается, как стороны намерены действовать в случае возникновения конфликта, сообщало издание. Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) намеревался задействовать десятки тысяч солдат.