28 февраля 2024

Bild опубликовал четырехэтапный «план» нападения России на НАТО

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
В Германии рассказали о планах РФ против альянса Фото:

В Германии обнародовали теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО. Он представлен со ссылкой на правительственный документ из состоит из четырех фаз. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild.

«Первая фаза — это кампания массовой дезинформации, в том числе в СМИ и соцсетях, чтобы дестабилизировать западное общество. Вторая фаза — маневры войск на границах НАТО с усилением шпионажа», — пишет Bild. Издание также сообщает, что во время третьей фазы будет якобы вторжение войск. Четвертая фаза, по версии издания, будет заключаться в боях на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве.

Ранее Bild опубликовало планы Германии по возможной войне с РФ. В материалах описывается, как стороны намерены действовать в случае возникновения конфликта, сообщало издание. Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) намеревался задействовать десятки тысяч солдат.

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В Германии обнародовали теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО. Он представлен со ссылкой на правительственный документ из состоит из четырех фаз. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild. «Первая фаза — это кампания массовой дезинформации, в том числе в СМИ и соцсетях, чтобы дестабилизировать западное общество. Вторая фаза — маневры войск на границах НАТО с усилением шпионажа», — пишет Bild. Издание также сообщает, что во время третьей фазы будет якобы вторжение войск. Четвертая фаза, по версии издания, будет заключаться в боях на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве. Ранее Bild опубликовало планы Германии по возможной войне с РФ. В материалах описывается, как стороны намерены действовать в случае возникновения конфликта, сообщало издание. Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) намеревался задействовать десятки тысяч солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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