Швейный цех загорелся более чем на тысячу квадратов в Подмосковье

В Подмосковье произошел крупный пожар в швейном цехе, охвативший площадь в 1,4 тысячи квадратных метров. Как сообщает пресс-служба МЧС России, кровля здания обрушилась, а пламя распространилось на прилегающие торговые ряды.
"Поступило сообщение о возгорании производственного здания в поселке Володарского по улице Центральная, дом 30А. Было установлено, что горит швейный цех на площади 1400 квадратных метров", — говорится в сообщении МЧС, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.
На месте ЧП работают спасатели: в тушении пожара задействованы 20 человек и 10 единиц техники. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.
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