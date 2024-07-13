Швейный цех загорелся более чем на тысячу квадратов в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Данных о пострадавших при пожаре не поступало
Данных о пострадавших при пожаре не поступало Фото:

В Подмосковье произошел крупный пожар в швейном цехе, охвативший площадь в 1,4 тысячи квадратных метров. Как сообщает пресс-служба МЧС России, кровля здания обрушилась, а пламя распространилось на прилегающие торговые ряды.

"Поступило сообщение о возгорании производственного здания в поселке Володарского по улице Центральная, дом 30А. Было установлено, что горит швейный цех на площади 1400 квадратных метров", — говорится в сообщении МЧС, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

На месте ЧП работают спасатели: в тушении пожара задействованы 20 человек и 10 единиц техники. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье произошел крупный пожар в швейном цехе, охвативший площадь в 1,4 тысячи квадратных метров. Как сообщает пресс-служба МЧС России, кровля здания обрушилась, а пламя распространилось на прилегающие торговые ряды. "Поступило сообщение о возгорании производственного здания в поселке Володарского по улице Центральная, дом 30А. Было установлено, что горит швейный цех на площади 1400 квадратных метров", — говорится в сообщении МЧС, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. На месте ЧП работают спасатели: в тушении пожара задействованы 20 человек и 10 единиц техники. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...