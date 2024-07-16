16 июля 2024

На оживленном перекрестке в Челябинске автомобиль провалился в дыру в асфальте. Фото, видео

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , колея, ямы, дорожное движение, дорожное покрытие, асфальт, дорога, автотранспорт, выбоины
Водители вынуждены объезжать опасный участок на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Победы в Челябинске Фото:

На перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Победы в Челябинске днем 17 июля автомобиль провалился в дыру в асфальте. Произошедшее зафиксировала камера «Интерсвязи».

Судя по кадрам, впадина образовалась прямо в середине перекрестка. Водители были вынуждены объезжать ее. Один из них по неизвестным причинам не смог вырулить и провалился.

Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу ГАИ города. Там сообщили, что уточнят информацию.

Машина провалилась в яму
Машина провалилась в яму
Фото:

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На перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Победы в Челябинске днем 17 июля автомобиль провалился в дыру в асфальте. Произошедшее зафиксировала камера «Интерсвязи». Судя по кадрам, впадина образовалась прямо в середине перекрестка. Водители были вынуждены объезжать ее. Один из них по неизвестным причинам не смог вырулить и провалился. Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу ГАИ города. Там сообщили, что уточнят информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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