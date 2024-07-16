Водители вынуждены объезжать опасный участок на перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Победы в Челябинске
На перекрестке Свердловского проспекта и проспекта Победы в Челябинске днем 17 июля автомобиль провалился в дыру в асфальте. Произошедшее зафиксировала камера «Интерсвязи».
Судя по кадрам, впадина образовалась прямо в середине перекрестка. Водители были вынуждены объезжать ее. Один из них по неизвестным причинам не смог вырулить и провалился.
Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу ГАИ города. Там сообщили, что уточнят информацию.
Машина провалилась в яму
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