Челябинский боец СВО Барбашин встретился с братьями по оружию из «Пятнашки». Фото, видео

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Артем Барбашин встретил товарищей на выставке трофейного НАТОвского оружия
Артем Барбашин встретил товарищей на выставке трофейного НАТОвского оружия Фото:

Участник СВО, кавалер двух орденов Мужества Артем Барбашин встретился с бойцами «Пятнашки» — интернациональной 15-й бригады ДНР на выставке трофейной техники НАТО в Челябинске. Об этом 17 июля сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

«Довелось встретиться с представителями пятнадцатой бригады. Очень рад был их видеть, потому что в 2022 году мы работали вместе. Впечатления от их работы исключительно положительные. Это бескомпромиссные ребята, которые четко знают, что делают и за что они воюют». — сказал Барбашин.

Он добавил, что приятно было встретиться с бойцами именно в Челябинске. Он выразил им свою благодарность за результативную работу. Барбашин пожелал комбатантам счастья и здоровья.

Представители бригады «Пятнашка» прибыли в Челябинскую область вечером 16 июля. В их составе — командир бригады Ахрик Авидзба. Бойцы посетят ряд предприятий региона и встретятся с убывающими на СВО добровольцами. Визит в регион бойцов подразделения продлится два дня.

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Участник СВО, кавалер двух орденов Мужества Артем Барбашин встретился с бойцами «Пятнашки» — интернациональной 15-й бригады ДНР на выставке трофейной техники НАТО в Челябинске. Об этом 17 июля сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Довелось встретиться с представителями пятнадцатой бригады. Очень рад был их видеть, потому что в 2022 году мы работали вместе. Впечатления от их работы исключительно положительные. Это бескомпромиссные ребята, которые четко знают, что делают и за что они воюют». — сказал Барбашин. Он добавил, что приятно было встретиться с бойцами именно в Челябинске. Он выразил им свою благодарность за результативную работу. Барбашин пожелал комбатантам счастья и здоровья. Представители бригады «Пятнашка» прибыли в Челябинскую область вечером 16 июля. В их составе — командир бригады Ахрик Авидзба. Бойцы посетят ряд предприятий региона и встретятся с убывающими на СВО добровольцами. Визит в регион бойцов подразделения продлится два дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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